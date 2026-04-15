Vor ein paar Jahren war Chakuza ganz unten: Der Alkohol hatte dem Linzer Rapper seine Kreativität geraubt. Aber bei Peter Pangerl, wie der Musiker bürgerlich heißt, ging es nicht nur darum: Nach dem täglichen Konsum kam der Entzug – ein halbes Jahr hat er nach seinem letzten Schluck gebraucht, um wieder normal einkaufen zu gehen, wie er mal in einem Interview mit dem Portal Hiphop.de verraten hat . Es sei einfach zu anstrengend gewesen für Körper und Kopf. „Das war der größte Kampf, den ich jemals geführt habe“, sagt der Rapper über diese Zeit. Ein Rückfall? „Never, ever“. Er sei weit davon entfernt, jemals wieder einen Schluck zu trinken.

Das bedeutet: Der Österreicher Chakuza, seit den frühen 2000er-Jahren eine feste Größe im deutschsprachigen Rap-Zirkus, liefert wieder das, wofür ihn seine Fans lieben: belebende Beats, flüssigen Flow und taktvolle Texte, die deutlich über dem szenedurchschnittlichen Intellekt liegen und von den Seiten des Lebens erzählen, die in der auf Hochglanz polierten Welt der sozialen Medien nicht vorkommen.

„Ich bin seither kopfgefickt und die Augen schwer // nur im Block sitzen statt Haus am Meer“, heißt es etwa in „Lass mich atmen“. Gleichzeitig beschäftigt sich Chakuza mit der Weltlage: „Bis letztes Jahr war Corona bloß'n Bier // seit 2020 bringen Viren uns den Tod durch Infizieren“, rappt er in „Wenn ich schlafe 2.0“ aus dem Jahr 2021.

Damals hatte Chakuza dem Alkohol seit knapp drei Jahren abgeschworen. Man kann also davon ausgehen, dass diese Zeilen noch immer Gewicht für ihren Urheber haben – von manchen früheren Werken, die während Konsum und Entzug entstanden sind, hat sich der Künstler im Nachhinein nämlich distanziert. Die beiden Alben „Exit“ und „Noah“ hätten ihn viel Zeit gekostet, sagte Chakuza dem Online-Magazin Hiphop.de. Geblieben sei ihm aber nichts.

Eine schwierige Zeit für ihn. Davor und danach lief es musikalisch deutlich besser für Peter Pangerl, 1981 in Linz geboren. Nach einem ersten Vertrag bei Bushidos Berliner Label „ersguterjunge“ ging es für Chakuza aus der österreichischen Rap-Hochburg Linz in die deutsche Hauptstadt. Es folgte Album um Album, meist inklusive Chartplatzierung. 2010 verließ er Bushidos Label und zog von Berlin zurück nach Linz.

Nach weiteren Alben wie „Fenster zur Welt“, „Liebe & KI“ und „Gesucht und zerstört“ und einem Intermezzo in den Niederlanden scheint sich Chakuza in seinem neuesten Werk auf seine österreichischen Wurzeln zu besinnen: Schon der Titel „Hoss mi“ stellt das ungeübte Ohr deutscher Rap-Freunde vor Probleme: Das ganze Album ist in österreichischer Mundart gehalten. Wer bloß des Hochdeutschen mächtig ist, kommt textlich manchmal nur schwer hinterher. Aber selbst wenn man sich schwer damit tut: Beats und Flow sitzen – so wie eigentlich immer bei Chakuza.

Auf seiner aktuellen „Chakuza X Texta Tour“, auf der er auch im April einen Stopp im Ampere einlegen wird, hat Chakuza neben seiner Mundart-Musik auch das Trio „Texta“ dabei. Diese Musiker gelten seit den frühen Neunzigerjahren als Experten für Mundrap aus der Alpenrepublik.

Doch keine Sorge: Für seine Fans diesseits der Berge bringt Chakuza auch auf Hochdeutsch gehaltene Werke mit. Songs aus seiner dunklen Zeit dürften dabei eher nicht auf der Setlist stehen. Denn wenn man Chakuza richtig verstanden hat, würde er manche davon gerne genauso hinter sich lassen wie den Alkohol, der ihm einst das Kapital eines jeden Rappers gestohlen hat: seine Kreativität.

Chakuza, Donnerstag, 23. April, 21 Uhr, Ampere, München