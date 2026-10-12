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Celonis aus MünchenDieser deutsche Tech-Riese verspricht digitale Unabhängigkeit von US-Firmen

Lesezeit: 5 Min.

Celonis-CEO Bastian Nominacher bei einem Vortrag im Jahr 2022.
Celonis-CEO Bastian Nominacher bei einem Vortrag im Jahr 2022.
Foto: Celonis

Celonis führt mit seiner Software unter anderem Daten für die Polizei zusammen. Manche sehen das Milliardenunternehmen als europäische Alternative zu Palantir – doch so einfach ist das nicht.

Von Catherine Hoffmann

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Digitale Souveränität gehört zu den großen Schlagworten dieser Zeit. Deutschland und Europa wollen bei wichtigen Technologien weniger abhängig von US-Anbietern werden, Unternehmen und Behörden die Kontrolle über ihre Daten und Systeme behalten. Doch dafür braucht es europäische Firmen, deren Technik mit der internationalen Konkurrenz mithalten kann. Eine davon sitzt in München: das Softwareunternehmen Celonis.

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