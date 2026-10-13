„Ist eine der romantischsten Geschichten der Bibel lesbisch?“, diese Frage stellt Celine Edinger auf ihrem Instagram-Account über die Bibelstelle aus dem Alten Testament, die von den zwei Frauen Noomi und Rut handelt. Auf Insta sind auch Sätze von ihr zu hören wie: „Kinda chic, Gott mit weiblichen Pronomen anzusprechen.“ Oder sie spricht vom Vaterunser mit der Ergänzung: „Vater, Mutter im Himmel.“ Wer durch die Beiträge der 27-Jährigen scrollt, begegnet Bibelgeschichten, queeren Interpretationen und Fragen, die vertraute Gottesbilder ins Wanken bringen. Knapp 9000 Menschen folgen Edinger derzeit auf ihrem Instagram-Account @celine.edinger. Mit ihren Themen erreicht sie ein Publikum, von dem manche Kirchengemeinden nur träumen können.