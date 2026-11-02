Von 1979 bis zu seinem Tod im Jahr 1996 leitete Sergiu Celibidache die Münchner Philharmoniker. Eine Ära, die viele Münchner bis heute nicht vergessen haben, weil der rumänische, musikalisch in Deutschland sozialisierte Dirigent maßgeblich ihren Rang und Klang als internationales Spitzenorchester formte. Sein Sohn Serge Ioan Celebidachi ist einen ganz anderen Weg gegangen: Er gehört heute zu den führenden rumänischen Filmregisseuren – und kommt doch immer wieder auf das Werk des Vaters zurück. Nun hat er ein aufwendig inszeniertes Biopic über ihn gedreht, mit dem US-amerikanischen Starschauspieler John Malkovich in der Rolle des alten Dirigenten und einem Soundtrack, der hauptsächlich aus Aufnahmen von Celibidache besteht.