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Film über Sergiu CelibidacheIm Schatten des Maestro: Sohn verfilmt Celis Leben

Lesezeit: 6 Min.

Serge Ioan Celebidachi hat einen Film über seinen berühmten Vater Sergiu Celibidache gedreht. Hier ein Foto ein Jahr vor dessen Tod bei Proben mit den Münchner Philharmonikern in der Philharmonie am Gasteig.
Serge Ioan Celebidachi hat einen Film über seinen berühmten Vater Sergiu Celibidache gedreht. Hier ein Foto ein Jahr vor dessen Tod bei Proben mit den Münchner Philharmonikern in der Philharmonie am Gasteig.
Regina Schmeken/Sueddeutsche Zeitung Photo

Sergiu Celibidache war einer der weltweit berühmtesten Dirigenten und galt manchen als Tyrann. Sein Sohn Serge Ioan Celebidachi hat jetzt einen Film über ihn gedreht, mit John Malkovich in der Hauptrolle.

Interview von Michael Stallknecht

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Von 1979 bis zu seinem Tod im Jahr 1996 leitete Sergiu Celibidache die Münchner Philharmoniker. Eine Ära, die viele Münchner bis heute nicht vergessen haben, weil der rumänische, musikalisch in Deutschland sozialisierte Dirigent maßgeblich ihren Rang und Klang als internationales Spitzenorchester formte. Sein Sohn Serge Ioan Celebidachi ist einen ganz anderen Weg gegangen: Er gehört heute zu den führenden rumänischen Filmregisseuren – und kommt doch immer wieder auf das Werk des Vaters zurück. Nun hat er ein aufwendig inszeniertes Biopic über ihn gedreht, mit dem US-amerikanischen Starschauspieler John Malkovich in der Rolle des alten Dirigenten und einem Soundtrack, der hauptsächlich aus Aufnahmen von Celibidache besteht.

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