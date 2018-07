19. Juli 2018, 18:53 Uhr CDU-Banner aufgehängt Anzeige gegen Anti-CSU-Protestierer

Wenn jemand der CSU ihr S für ein D vormachen will, dann ist offenbar im Moment Schluss mit lustig bei der Partei. Das haben die Organisatoren der Protestaktion vor der CSU-Landesleitung am Mittwochabend erfahren. Sie hatten dort unter anderem den Schriftzug der Christsozialen mit einem großen CDU-Banner mit roten Buchstaben überklebt. Damit war freilich nicht die große Schwester der CSU gemeint, sondern der "Club der Unterstützerinnen und Unterstützer einer menschlichen Politik in Bayern". Die Aktion, die so schnell und unbemerkt über eine mobile Hebebühne ging, dass die anwesende Polizei nicht mehr rechtzeitig eingreifen konnte, geschah zum Gaudium der etwa 100 anwesenden Demonstranten, die Hausherrin war darüber weit weniger amüsiert. Laut Polizei wurden die beiden Personen, welche die Hebebühne bedient hatten, eine 26-jährige Frau aus Mannheim und ein 26-jähriger Berliner, wegen Sachbeschädigung angezeigt. Den entsprechenden Strafantrag bestätigte die Pressestelle der CSU-Landesleitung. Die Polizei hatte die Versammlung nach der Aktion vorzeitig aufgelöst und dabei auch etliche Platzverweise ausgesprochen.