Als Standort vieler Hochtechnologie- und Rüstungsfirmen steht München im Visier von Spionen. Die Spionageabwehr ist Aufgabe des Verfassungsschutzes. Agenten müssen sich heute nicht mehr unbedingt persönlich auf gegnerisches Terrain begeben, auch sie arbeiten im virtuellen Raum, dringen in Computer ein, manipulieren die öffentliche Meinung über soziale Netzwerke. Daher hat die Landesregierung 2013 das Cyber-Allianz-Zentrum (CAZ) gegründet, dass dem bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in der Knorrstraße angegliedert ist. Es berät Unternehmen, Hochschulen und Betreiber kritischer Infrastruktur bei der Abwehr von elektronischen Attacken. Dasselbe tut auch die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) der Polizei. Aber wenn die Polizisten von einer Straftat erfahren, müssen sie einschreiten und ein Verfahren einleiten, das möglicherweise in einen (öffentlichen) Prozess mündet (Legalitätsprinzip). In herausgehobenen Fällen übernimmt die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZAB) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg das Verfahren. Der Verfassungsschutz kann den Unternehmen dagegen Vertraulichkeit zusichern. Am liebsten ist Polizisten wie Verfassungsschützern allerdings, wenn Unternehmen sich Rat holen, bevor etwas passiert ist. anh