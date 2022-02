Von Barbara Hordych

"Celebration!", eine Zusammenstellung der schönsten szenischen und reiterlichen Show-Höhepunkte aus der Feder von Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, beschert am 5. und 6. März ein Wiedersehen mit den Reitstars von Cavalluna und ihren Friesen, Arabern und Mini-Ponys. Erzählt wird die Geschichte der drei Hauptfiguren Alana, Tahin und Samira, die mit schier unlösbaren Aufgaben betraut werden. Die Bandbreite ihrer Darbietungen reicht von Freiheitsdressur über Trickreiten bis hin zur Hohen Schule; aufgelockert wird das actionreiche Geschehen durch Comedy-Einlagen. Reitkünstler wie Bartolo Messina und Sylvie Willms, die Teams um Luis Valença und Sebastián Fernández finden in dieser Tourneeproduktion zusammen, die ursprünglich Mitte Januar in der Olympiahalle gastieren sollte; der Veranstalter, die Apassionata GmbH, hatte die Vorstellungen aber seinerzeit wegen der Coronaschutzverordnung des Freistaates Bayern auf März verschoben.

Detailansicht öffnen Mit ihren "Garrochas", rund drei Meter langen Holzstangen, drehen sich die Reiter der Equipe Sebastián Fernández umeinander. (Foto: Cavalluna/Apassionata GmbH)

Für junge und ältere Pferdefans gibt es zudem eine gute Nachricht: "Wir haben einen gültigen Mietvertrag mit der Landeshauptstadt München, der bis Ende 2028 geht. Diesen werden wir auch so einhalten", sagt Selina Nickel von Apassionata. Auf dem Gelände des Erlebnisparks in Fröttmaning solle weiterhin Live-Entertainment mit Pferden gezeigt werden, ob in Form von Indoor- und Outdoor-Shows oder auch in Form eines Pferdepark-Betriebes. "Unsere Planungen sehen dies auch bereits in diesem Jahr vor", so Nickel. Ebenso sei eine anderweitige Nutzung des Geländes in Form von externen Events möglich. In den Sommerferien wird dort erst einmal die Spielstadt Mini München einziehen - ganz ohne Pferde.

Cavalluna - Celebration, Sa., 5. März, 15 und 20 Uhr, So., 6. März, 14 und 18.30 Uhr, Olympiahalle, Tickets: www.cavalluna.com.