Gerade haben die Bürger und Bürgerinnen von Mini- München ihre Jobs und Ämter in der Spielstadt Mini München niedergelegt und die Mitarbeiter vom „Kultur und Spielraum“ ihre Zelte und Amtsstuben wieder abgebaut, da ziehen vierbeinige Stars auf dem Gelände von Cavalluna in Fröttmaning ein: Araber, Andalusier, Miniponys und Esel mit ihren Trickreitern und Reiterinnen, dazu Schauspieler, Tänzerinnen und Clowns. Sie alle sind Akteure in der rasanten Ferienshow „Cavalluna Kids – Sommercamp total verrückt!“.

„Es ist eine Fortsetzung der Geschichte, die wir in den vergangenen beiden Jahren gezeigt haben“, erzählt Iris Heider vom Veranstalter Apassionata World GmbH. Also dürfe man sich auf ein Wiedersehen mit den drei Freunden Nina, Sponti und Ben freuen, die im ersten Teil des Abenteuers eher zufällig in die „Horse-Academy“ hineinstolperten, wo sie unverhofft die Rollen der erkrankten Hauptdarsteller übernehmen mussten und sich zum Vergnügen des Publikums recht tollpatschig durch die Szenen auf der Bühne manövrierten.

Mittlerweile sind Nina, Sponti und Ben zu offiziellen Schülern und Schülerinnen der Horse-Academy aufgestiegen, die nun, beim Tag der offenen Tür, ihre neu erlernten Fertigkeiten als Showreiter vorführen wollen. Doch auch in der Fortsetzung läuft nicht alles nach Plan, die Freunde haben mit Pleiten, Pech und Pannen zu kämpfen und Schulleiter Ralph hat mal wieder alle Hände voll zu tun, um die Show über die Bühne zu bringen. „Die Geschichte ist zwar neu, aber auch für Cavalluna-Neulinge verständlich und nachvollziehbar“, sagt Heider.

Und natürlich können sich alle großen und kleinen Pferdefans wieder auf Freiheitsdressuren und tolle Stunts freuen. „Auch Publikumsliebling Laury Tisseur ist mit seiner Ungarischen Post wieder mit dabei“, sagt Heider. Bereits im vergangenen Jahr begeisterte der Franzose mit dem waghalsigen Manöver, bei dem er auf dem Rücken von zwei Pferden stehend von vier weiteren Vierbeinern, sowohl am langen Zügel als auch freilaufend neben sich, begleitet wird – gemeinsam geht es in vollem Galopp durch den Slalom und über spektakuläre Sprünge. Noch im Mai dieses Jahres trat er gemeinsam mit seiner Partnerin, der bekannten Pferdetrainerin („Ostwind“-Filmreihe) und Showreiterin Kenzie Dysli beim Pfingstturnier in Wiesbaden auf.

Detailansicht öffnen Miniponys sind die kleinsten Stars der Cavalluna Kids Sommershow. (Foto: Cavalluna)

Während der Mix aus Schauspiel, Tanz und erstklassiger Reitkunst in den vergangenen beiden Sommern in einer Outdoor-Arena, die Platz für 580 Zuschauer bot, gezeigt wurde, finden die Vorstellungen nun im Showpalast selbst statt. „Das Wetter ist einfach zu unberechenbar geworden im Sommer, wir wollten das Publikum nicht bei Hitze in praller Sonne oder bei stürmischen Böen im Regenschauer sitzen lassen“, sagt Heider. Da der Showpalast über 1800 Plätze verfüge, würden die Seitenränge nur bei Bedarf geöffnet. „Momentan etwa am letzten Ferienwochenende, da merken wir am Verkauf ganz klar, dass die Familien und Kinder aus dem Urlaub zurückgekehrt sind.“

Außerdem hätten die Erfahrungen mit der Cavalluna Kids Winter-Show gezeigt, wie beeindruckt das Publikum vom Bühnenbild und der 600 Quadratmeter großen LED-Wand im Showpalast sei. Wen es bei schönem Wetter dann doch nach draußen lockt, für den ist vor und nach der Show auf dem Parkgelände ein sommerliches Rahmenprogramm geboten, mit Spielplätzen, Ponyreiten, Hindernisparcours und Bastelstation.

Cavalluna Kids – Sommercamp total verrückt!, Dienstag, 27. August, bis Sonntag, 8. September, Showpalast, Hans-Jensen-Weg 3