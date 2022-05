Detailansicht öffnen Ihre Rache wird tödlich sein: Santuzza (Carolin Ritter) wird von ihrem untreuen Verlobten Turiddu (Rodrigo Trosino) vor aller Augen gedemütigt. (Foto: Aylin Kaip)

"Cavalleria Rusticana", Pietro Mascagnis Einakter (1890), sagt auch Cineasten etwas - Sofia Coppolas letzter Blick auf ihr blutgetränktes Kleid, ehe sie auf den Stufen des Teatro Massimo in Palermo tot niedersinkt, wo ihr Vater Francis Ford am Ende des "Paten III" einen Mafia-Showdown orchestriert zum berühmten Intermezzo der Verismo-Oper. Im Film übrigens dirigiert vom Onkel des Regisseurs, Anton Coppola. "Der Pate III" lässt aus der Ferne grüßen bei der neuen Produktion der "Opera Incognita". Ernst Bartmann und Andreas Wiedermann verlegen das ländliche Drama vom Originalschauplatz Sizilien in die Enge des New Yorker Einwanderer-Milieus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Hier nimmt die Geschichte um Santuzza, Turiddu und dessen Geliebte, Lola, an einem Ostersonntag ihren tödlichen Lauf, als Turiddu Lolas Ehemann Alfio zum Kampf auffordert. Nach der Premiere in Dorfen Ende April ist die Oper nun am 14. und 21. Mai in der Allerheiligen-Hofkirche in München zu erleben.

Cavalleria Rusticana, Opera Incognita, 14./21.5., 20 Uhr, Allerheiligen-Hofkirche, Karten bei München-Ticket www.muenchenticket.de, Telefon 089/54 81 81 81