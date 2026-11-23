Mit ihrem pinkfarbenen Range Rover soll die Influencerin 2024 in ein anderes Auto gekracht und danach zum Sport gegangen sein. Ihr Anwalt beteuert, sie habe nichts gehört. Doch ein Gutachten belastet das It-Girl.

Seit der Hochzeit mit Ex-BVB-Kicker Mats ist die in Unterschleißheim aufgewachsene Catherine Hummels in der Welt der mehr oder weniger Prominenten keine Unbekannte mehr. Es gibt sogar einen Bildband über die heute 38-Jährige mit „legendären Szenen“ und „unvergessenen Momenten“. Selbige hat auch die Prüfgesellschaft Dekra jetzt in einem Gutachten eingefangen: Bilder und Sequenzen, wie der pinkfarbene Range Rover von Cathy Hummels in München in die Autotür eines geparkten Pkw gecrasht sein könnte. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wird der Unternehmerin vor dem Amtsgericht München vorgeworfen. Cathy selbst aber mied dieses Mal die Öffentlichkeit.