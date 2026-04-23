Erst die Flöte, dann die Klarinette, später Fagott, Oboe d’amore oder Saxofon, alle mit derselben Melodie: So klingt der berühmte „Bolero“ von Maurice Ravel. Und so sieht er aus beim Aurora Orchestra. Buchstäblich spielend kommen die Bläser nacheinander auf die Bühne und die Galerien der Isarphilharmonie, während sich im Publikum immer mehr Streicher postieren. Bis man mitten im Klang sitzt.
Beim München-Gastspiel des Londoner „Aurora Orchestra“Ein Youtube-Star verblüfft in der Isarphilharmonie
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Das Aurora Orchestra aus London und der von Youtube bekannte japanische Pianist „Cateen“ rocken die Isarphilharmonie in München – teilweise mitten im Publikum.
Kritik von Michael Stallknecht
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