Erst die Flöte, dann die Klarinette, später Fagott, Oboe d’amore oder Saxofon, alle mit derselben Melodie: So klingt der berühmte „Bolero“ von Maurice Ravel. Und so sieht er aus beim Aurora Orchestra. Buchstäblich spielend kommen die Bläser nacheinander auf die Bühne und die Galerien der Isarphilharmonie, während sich im Publikum immer mehr Streicher postieren. Bis man mitten im Klang sitzt.