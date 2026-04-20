Am Tatort angekommen – in der Rosenstraße im Herzen der Fußgängerzone, ganz nahe am wuseligen Marienplatz – geht Lotte in die Knie und stellt eine runde Plastikbox neben sich auf den Boden. Im nächsten Moment fingert die 25-Jährige aus dem Eimer eine blaue Straßenmalkreide heraus, und dann geht’s los. In geübten Schwüngen und bunten Farben schreibt Lotte ihre Botschaft auf die grauen Pflastersteine, um anzuprangern, was just hier vor Kurzem geschehen ist. Oder genauer gesagt: um es anzukreiden – und zwar jenem circa 50-jährigen Mann, der an diesem Ort eine ihm unbekannte Passantin verbal sexuell belästigt hat.

„Hey Sweetheart!“, schreibt Lotte in Rot auf den Boden – in Anführungszeichen, um zu signalisieren, dass es sich um einen Ausspruch handelt. Nach einem kurzen Blick auf ihr Smartphone, auf dem sie die Nachricht des Belästigungsopfers gespeichert hat, schreibt sie darunter mit grüner Kreide: „Nice Ass!“, also „schöner Hintern“ – auch das hat der Mann der 30-jährigen Frau nachgerufen. „Und was für sie am schlimmsten war“, erzählt Lotte, während sie die nächste Kreide aus der Box holt, „war, dass niemand etwas gesagt hat, obwohl hier lauter Leute in der Fußgängerzone unterwegs waren“. Sagt’s, und malt zum Abschluss unterhalb der Sprüche und des Hashtags „#StopptBelästigung“ den Namen „@catcallsofmuc“.

So heißt der Instagram-Account der Initiative „Catcalls of Munich“, die mit Straßenkreide gegen verbale sexuelle Belästigungen anschreibt. Seit 2019 sammelt die Gruppe Berichte von Mädchen und Frauen, die in München durch sogenanntes Catcalling belästigt wurden. Wörtlich übersetzt bedeutet der nicht unumstrittene Begriff so viel wie „Katzen rufen“. Gemeint sind damit sexuell anzügliche Sprüche, Bemerkungen oder das Nachpfeifen im öffentlichen Raum – meist von Männern und meist gegenüber Frauen.

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Um auf diese Form der sexuellen Belästigung hinzuweisen und sie sichtbar zu machen, ziehen die Mitglieder von „Catcalls of Munich“ regelmäßig los und schreiben am jeweiligen Tatort mit Straßenkreide jene Sprüche auf den Boden, die ihnen zuvor per Instagram von den Betroffenen übermittelt wurden – so wie heute Lotte.

Diesen Namen hat die 25-jährige Münchnerin als Pseudonym gewählt, und auch ihr Gesicht soll auf Fotos nicht zu sehen sein. Denn sie und ihre Mitstreiterinnen hätten schon des Öfteren Anfeindungen erlebt – bei den Kreideaktionen, vor allem aber digital in Form von Hasskommentaren. „Ich bin insgesamt vorsichtiger geworden“, sagt Lotte, die sich seit 2020 bei „Catcalls of Munich“ engagiert.

Ein Jahr zuvor hatten zwei junge Münchnerinnen und ein Münchner die Initiative gestartet, nachdem sie im Rahmen eines Jugendprojekts in den USA waren und dort Sophie Sandberg trafen, die Gründerin von „Catcalls of New York City“. Deren Idee, mit Kreide gegen sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit vorzugehen, hat weltweit Nachahmerinnen gefunden. Laut dem Dachverband „Chalk Back Deutschland“ gibt es allein hierzulande mehr als 120 „Catcalls of...“-Gruppen, wobei die Münchner Initiative zu den ältesten gehört.

„Unser Ziel ist es, dieses Thema sichtbar zu machen und den Diskurs darüber anzuregen“, sagt Lotte, während sie zufrieden auf ihr Werk blickt. Und nicht nur sie: Immer wieder bleiben Passanten stehen, um die Worte zu lesen oder zu fotografieren. Oftmals komme sie beim „Kreiden“, so nennt es Lotte, auch mit Leuten ins Gespräch. „Meist sind es junge Frauen“, sagt sie. „Und fast alle können eigene Geschichten zu dem Thema erzählen.“

Bundesjustizministerin Hubig will ein Gesetz gegen Catcalling auf den Weg bringen

Tatsächlich ist Catcalling laut mehreren Studien weitverbreitet. Einer Untersuchung des Bundesfamilienministeriums zufolge haben 63 Prozent der Frauen schon einmal sexistische Übergriffe erlebt; und 46 Prozent der Betroffenen berichten wiederum von derlei Belästigungen an öffentlichen Plätzen durch Unbekannte. Die psychischen Folgen für die Betroffenen sind mitunter schwer und reichen laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen von wachsender Angst, dem Meiden bestimmter Orte und einer generellen Unsicherheit in der Öffentlichkeit bis hin zu Depressionen, Antriebsarmut und Schlafstörungen.

Auch deshalb wird seit Jahren gefordert, Catcalling als eigenen Tatbestand im Strafrecht zu verankern. Aktuell sind verbale sexuelle Belästigungen nur in Ausnahmefällen strafbar, wenn sie als Beleidigung eingestuft werden. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das nun ändern. Sie hat angekündigt, noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Kritiker wenden ein, dass ein solcher Straftatbestand nicht präzise genug definiert werden könne; zudem sei die Nachweisbarkeit oft schwierig. Befürworter verweisen dagegen auf entsprechende Gesetze in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Spanien. Und auch Lotte von „Catcalls of Munich“ spricht sich für die Strafbarkeit aus. „Damit Betroffene ein Recht haben, das anzuzeigen.“

Zudem erhofft sich die 25-Jährige durch ein Gesetz auch eine Signalwirkung. „Viele nehmen das immer noch nicht richtig ernst“, kritisiert Lotte. Auch bei ihren Kreideaktionen höre sie immer wieder, dass Catcalling doch nur als Kompliment gedacht sei. „Aber tatsächlich ist es eine Machtdemonstration. Und als Frau, die ihr ganzes Leben lang sexuell objektiviert wird, fühlt sich das entwertend und entwürdigend an.“ Um hiergegen zu kämpfen, gehen sie und ihre Mitstreiterinnen auf die Straße – bewaffnet mit den Erfahrungsberichten von zig Münchnerinnen sowie einem Eimer voller Malkreide.