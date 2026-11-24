Der Vorgang war mindestens ungewöhnlich: Zwei Zuschauer kletterten bei einer Premiere in Bochum auf die Bühne und versuchten, den Schauspieler Ole Lagerpusch am Reden zu hindern und in die Kulisse zu zerren. Der hielt durch, sprach weiter. Vorher, so berichteten Medienvertreter, soll es Pfiffe und Buhrufe gegeben haben. Eine Frau rief immer wieder „Aufhören!“, eine andere warf eine Orange. Sie sollte Lagerpusch treffen, mitten in seinem Monolog, in dem er einen Faschisten spielt. Die Eklat-Rede ist das Stückende von „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ des portugiesischen Autors Tiago Rodrigues. Lagerpusch wurde nicht als er selbst angegriffen, die Attacke galt seiner Figur.

Zweifelsfrei, die Textstelle ist grauenerregend, eine Blaupause für rechte Politikerreden, sie richtet sich gegen Minderheiten, Migration, wissenschaftliche Erkenntnisse, beschwört die Familie als Grundpfeiler, spielt häusliche Gewalt runter. Viele Fälle „vermeintlicher“ Gewalt könnten vermieden werden, wenn die Frau sich anständig verhalte und die Kinder die Eltern ehrten, heißt es da etwa. Die Linke wird als Feind gekennzeichnet, die etwa die Redefreiheit unterdrückt habe. Und die Figur, die Ole Lagerpusch in dem Moment spielte, als er im Bochumer Schauspielhaus attackiert wurde, glorifiziert eine „Neue Republik“, an deren Spitz ein „Führer“ steht.

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Die Bochumer Premiere war im Februar dieses Jahres, Regie führte Mateja Koležnik. Nun wird das Stück auch in München zu sehen sein, Christian Stückl inszeniert „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ am Volkstheater. Als er sich für den Stoff entschieden habe, sei ihm der Skandal in Bochum nicht bewusst gewesen, sagt er. Natürlich hatte er diesen mitbekommen, aber im Moment der Lektüre brachte er ihn nicht mehr mit „Catarina“ in Verbindung. Es ging dem Volkstheater-Intendanten mit dem ausgewählten Stoff also nicht um einen Bochum-Abräumer.

Bei der Spielplangestaltung habe er sich vorgenommen, so wenig wie möglich die Klassiker auf die Bühne zu bringen, sagt er. „Eigentlich ist es viel besser, neue Stücke zu machen, als die alten zum 100. Mal aufzuwärmen“, glaubt er. Also liest er, was er findet oder ihm vorgelegt wird – und entscheidet sich dann für einen Text, der ihn beim Lesen interessiert. Nicht selten sind das Romane wie Juli Zehs „Unter Menschen“ oder „Lichtspiel“ von Daniel Kehlmann. Zuletzt widmete er sich dem Thema Familie und Rassismus mit dem Theaterstück „Appropriate“ des US-Amerikaners Branden Jacobs-Jenkins.

Christian Stückls Vertrag als Intendant des Münchner Volkstheaters läuft derzeit bis Ende der Spielzeit 2029/2030. Foto: Alessandra Schellnegger

Jetzt also Tiago Rodrigues’ „Catarina“. Darin trifft sich eine Familie alljährlich auf dem Land, um einen Faschisten zu erschießen. Es ist eine Tradition, die mit der Ermordung der Landarbeiterin Catarina Eufémia begann. Sie hatte für mehr Lohn protestiert und wurde mit drei Schüssen von der regimetreuen Polizei getötet. Daraufhin rächte sich ihre Freundin, indem sie einen der Mittäter erschoss. Jahr für Jahr am selben Tag bringt die Familie nun einen weiteren Faschisten unter die Erde. Die Idee: „Dieses Erbe soll dazu dienen, dass ihr angesichts einer Ungerechtigkeit nie stumm bleibt. Wenn ihr es für notwendig haltet, zögert nicht, Böses zu tun, um Gutes zu üben.“

Über viele Seiten werde in dem Stück diskutiert, was man tun dürfe oder müsse, um die Rechten und Rechtsextremen zu verhindern, sagt Stückl. Welches Handeln ist erlaubt, welches angemessen, welches zu verurteilen? Rodrigues rollt in seinem Stück tatsächlich eher eine Debatte aus, legt mehr Wert auf Positionen als auf Figuren. Sehr geschickt hält er dabei offen, was denn der richtige Weg ist. Gewalt, friedlicher Protest, Dialog?

Am Schluss darf der Faschist reden

Sind die Diskussionen alle geführt, kommt es zum Finale: Der bis dahin stumme Faschist darf reden. „Er sagt Dinge, die man vorher geahnt hat“, findet Stückl. Es seien Inhalte, die einem von den Rechten bekannt sind. Dass sie auf der Bühne dann zu hören sind, hält Stückl nicht für problematisch. „Ich bin der Meinung, alles darf auf der Bühne reproduziert werden.“

Für den Regisseur ist die Frage interessant, wie wir mit Faschismus, Rechtsextremismus und ganz konkret der AfD umgehen. „Wir wissen oft nicht, was wir tun sollen“, sagt er. Da müsse man nur auf die Debatten um ein Verbotsverfahren der AfD blicken. Rodrigues treibe die Frage nach dem Umgang in seinem Stück auf die Spitze, überziehe mit diesem Setting bewusst, provoziere.

„Wir haben in unserem Leben oft einfach nur Wörter, ‚Brandmauer‘ zum Beispiel“, sagt Stückl. Hinter denen ziehen wir uns zurück und „sind ganz zufrieden damit“. Aber reicht das denn? Da muss man nur auf die „Brandmauer“ blicken, sagt Stückl. Wie viel solche Worte wert sind, lasse sich beobachten. Sie erodieren täglich.

Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten, Premiere: Donnerstag, 26. November, 19.30 Uhr, Münchner Volkstheater