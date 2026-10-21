Zum Hauptinhalt springen

Indie-Folk in der Muffathalle„Sei sanft zu dir“: Cat Power im Schatten ihrer selbst

Lesezeit: 1 Min.

Wirkt etwas traurig und verloren: Cat Power (vorne), hier inmitten ihrer Band.
Wirkt etwas traurig und verloren: Cat Power (vorne), hier inmitten ihrer Band.
Foto: Muffatwerk

Zwanzig Jahre nach „The Greatest“ kehrt „Cat Power“ zurück, ohne neue Songs, ohne Licht von vorn und ohne Zugabe. Was bleibt von einem Konzert, das sich selbst zurücknimmt?

Kritik von Ralf Dombrowski

SZ bei Google bevorzugen

Wien, München, am nächsten Abend Straßburg. Dann geht die Tournee weiter kreuz und quer durch Europa, bevor sich Chan Marshall auf den Weg nach Miami, Neuseeland, Australien und Japan macht, um rechtzeitig vor Weihnachten wieder daheim zu sein. Ein solches Leben unterwegs ist eine Herausforderung. Irgendwann kennt man alle Arten von Nightlinern, hat die Welt nach Kilometern gerechnet mehrfach umrundet und trotzdem wenig von ihr gesehen. „Sei sanft zu dir“, spricht Chan Marshall daher mit zerbrechlich entrückter Stimme ins Mikrofon, bevor sie nach einer Stunde Konzert ohne Zugabe die Bühne der Muffathalle verlässt. „Vergiss nicht, wer du bist!“, fügt sie noch hinzu und erweckt den Eindruck, als wisse sie genau, wovon sie spricht.

Zur SZ-Startseite

Pop
:Entrückung, Grusel und was zum Spielen

Frühstücksradio-Melodien mit gravitätischer Bedeutsamkeit, Vanitas-Kitsch mit blanken Oberflächen: „Dopamine Chamber“, das neue Album von „Fontaines D. C.“, wird das Kuschelalbum der Saison.

SZ PlusVon Joachim Hentschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite