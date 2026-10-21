Wien, München, am nächsten Abend Straßburg. Dann geht die Tournee weiter kreuz und quer durch Europa, bevor sich Chan Marshall auf den Weg nach Miami, Neuseeland, Australien und Japan macht, um rechtzeitig vor Weihnachten wieder daheim zu sein. Ein solches Leben unterwegs ist eine Herausforderung. Irgendwann kennt man alle Arten von Nightlinern, hat die Welt nach Kilometern gerechnet mehrfach umrundet und trotzdem wenig von ihr gesehen. „Sei sanft zu dir“, spricht Chan Marshall daher mit zerbrechlich entrückter Stimme ins Mikrofon, bevor sie nach einer Stunde Konzert ohne Zugabe die Bühne der Muffathalle verlässt. „Vergiss nicht, wer du bist!“, fügt sie noch hinzu und erweckt den Eindruck, als wisse sie genau, wovon sie spricht.
Indie-Folk in der Muffathalle„Sei sanft zu dir“: Cat Power im Schatten ihrer selbst
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Zwanzig Jahre nach „The Greatest“ kehrt „Cat Power“ zurück, ohne neue Songs, ohne Licht von vorn und ohne Zugabe. Was bleibt von einem Konzert, das sich selbst zurücknimmt?
Kritik von Ralf Dombrowski
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