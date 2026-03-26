Gerade waren die beiden jungen Frauen noch völlig uninteressant. Eineinhalb Stunden lang saßen sie neben Daniela Tolkien im Café. Die 62-Jährige, eine der erfolgreichsten Casterinnen Deutschlands, hockte neben einem Reporter an dem einen Tischchen, an dem daneben die zwei Frauen. Man unterhält sich. Mit Tolkien über die Trends im Filmgeschäft, die Gefahren von prominent besetzten Nebenrollen, die Unterschiede zwischen Serien-Besetzungen und Kino-Rollen, die wenigen Regisseure, die noch selbst alleine entscheiden dürfen und über die Frage, was das eigentlich ist: Casting.
Casterin beim FilmWarum Serien anders besetzt werden als Kinofilme
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Daniela Tolkien hat den Cast für „Fack ju Göhte“, „Kanu des Manitu“ oder „Der Pass“ ausgesucht. Ein Gespräch darüber, welche Rollen am schwersten zu besetzen sind, warum Netflix und andere ihren Job schwieriger machen und woran man einen guten Film erkennt.
Von Philipp Crone
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