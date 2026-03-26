Gerade waren die beiden jungen Frauen noch völlig uninteressant. Eineinhalb Stunden lang saßen sie neben Daniela Tolkien im Café. Die 62-Jährige, eine der erfolgreichsten Casterinnen Deutschlands, hockte neben einem Reporter an dem einen Tischchen, an dem daneben die zwei Frauen. Man unterhält sich. Mit Tolkien über die Trends im Filmgeschäft, die Gefahren von prominent besetzten Nebenrollen, die Unterschiede zwischen Serien-Besetzungen und Kino-Rollen, die wenigen Regisseure, die noch selbst alleine entscheiden dürfen und über die Frage, was das eigentlich ist: Casting.