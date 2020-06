Was zeichnen Münchner Karikaturisten in der Corona-Krise? Das Virus auf der Frauenkirche. Strenge Politiker, die Bußgelder gegen Liebespaare verhängen. Überforderte Eltern, die sich wie in einem Gefängnis eingesperrt fühlen. Agostino Natale, 51, ist Bauingenieur und Zeichner - er stellt seine Karikaturen auf die Internetplattformen Kleinert und Toonpool. Tageszeitungen und Verlage entscheiden dann, ob sie zugreifen. Und manchmal steuert Natale Karikaturen zu Büchern bei - etwa vor fünf Jahren zu einem Buch über die Flüchtlingskrise. SZ: Herr Natale, hatten Sie als Zeichner in den vergangenen drei Monaten auch andere Themen als Corona?

Agostino Natale: Nur einmal - am 8. Mai habe ich eine Karikatur zu 75 Jahren Frieden in Europa gemacht.

Wann haben Sie ...

... halt, jetzt fällt mir noch ein: Als Uderzo Ende März starb, habe ich ihn wie andere Kollegen mit einer Zeichnung gewürdigt. Ansonsten mache ich noch Porträtkarikaturen, zuletzt von Bono und Pete Townshend. Ich dachte mir: Mal etwas zeichnen, das nichts mit dem Corona-Grauen zu tun hat.

Seit wann machen Sie Karikaturen mit Corona-Motiven?

Ende Januar habe ich dieses Motiv erstmals in einer Karikatur verwendet. Aber erst ab Mitte März gab es dann auch bei mir nur noch Corona, Corona, Corona. Die Karikatur, die ich am 15. März zeichnete, hieß "Überrollt" und zeigt einen Mann, der vor vier großen, runden Coronaviren steht. Das ist eine Reminiszenz an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Frieden 1989, als auf einem berühmten Foto ein Mann hilflos vor den Panzern der chinesischen Regierung stand.

Die Regierung schlug damals die Proteste der Studenten mit Gewalt nieder.

Genau. Covid 19 hat ja in China begonnen; deshalb war das eine Vorlage für meine Zeichnung. Sie symbolisiert recht gut das Gefühl der Ohnmacht und Bedrohung Mitte März. In Deutschland war es die Zeit, als Großveranstaltungen abgesagt und Schulen geschlossen wurden. Und als wir die Bilder aus Bergamo in Italien sahen.

In der Folgezeit zeichneten auch Ihre Kollegen fast nur noch Karikaturen mit Corona.

Ich würde sagen, dass neun von zehn Zeichnungen mit Corona zu tun hatten. Der Karikaturist kann es sich ja nicht aussuchen, die Themen werden vorgegeben. Die Karikatur gehört zum Journalismus, und ab Mitte März gab es auf den Titelseiten der Zeitungen auch nur ein Thema. Wobei das variierte. Erst waren es die Ausgangsbeschränkungen ...

Hier, meine nächste Zeichnung zu Corona: Söder als Polizist spricht ein Paar auf einer Parkbank an und sagt, dass Frühlingsgefühle nicht erlaubt seien. "Das macht 250 Euro Bußgeld."

Später ging es um die Folgen für die Wirtschaft.

Genau. Hier habe ich eine Zeichnung in der Osterzeit, als erste Diskussionen über Lockerungen geführt wurden. Sie heißt "Auferstehung" und zeigt einen Mann mit Anzug, der im Boxring auf dem Boden liegt. Er symbolisiert die Wirtschaft. Der Ringrichter sagt "3,2,1 aufstehen". So einfach wird's aber nicht werden.

Die Karikaturisten haben natürlich auch die Folgen für die Gesellschaft gezeichnet.

Ja, denken Sie an die Klopapierrollen-Cartoons. Und dann sind da die Vorgaben, wie viele Haushalte sich treffen dürfen; wie viel Abstand man halten muss. Es ist genug Rohstoff für Pointen da.

Das Virus selbst taugt nicht als Feindbild, oder? Wen kann man in der Coronakrise denn angreifen? In dem Buch zur Flüchtlingskrise, für das Sie eine Zeichnung lieferten, konnten sich die Karikaturisten über Rechte oder Dumpfe lustig machen. Ich erinnere mich an eine Zeichnung, auf der ein Deutscher eine Einwandererfamilie anblafft: "Ihr kommt ja nur wegen dem Geld." Und der Vater der Flüchtlingsfamilie sagt: "Das heißt wegen des Geldes".

(lächelt): Karikaturen sind ja subjektive Kommentare zum Zeitgeschehen. Sie brauchen nicht zwingend Feindbilder. Eine Pandemie ist eher als Naturkatastrophe zu betrachten. Das Virus selbst kann man meist nur symbolhaft verwenden, so wie ich bei meiner Zeichnung "München dämmert vor sich hin" im April, als ich die Zwiebeltürme der Frauenkirche durch zwei Coronaviren ersetzte. Corona überragt alles. Man kann das Virus nicht bloßstellen, nur den Umgang damit karikieren.

Die Politiker, zumindest die meisten deutschen, haben aber auch nicht viel falsch gemacht.

Aber Donald Trump hatte ein katastrophales Corona-Management. Trump karikiert sich ja jeden Tag selbst. Grotesk und bizarr. Die Politiker in Deutschland haben im Großen und Ganzen besonnen gehandelt. Der Lockdown war wohl unvermeidlich. Manchmal kann man den Teufel nur mit dem Beelzebub austreiben. Aber man kann natürlich trotzdem einiges ironisieren: etwa Söder, der doch oft arg auffällig mit staatsmännischer Grandezza imponieren wollte: Er und wir Bayern machen ja eh immer alles am besten. Oder Laschet, bei dem man merkt, dass es ihm bei den Auftritten auch immer um die Kanzlerkandidatur geht. Während man bei Merkel das Gefühl hat, sie handelt nur um der Sache willen. Kanzlerkandidatur? Da schwebt sie schon tiefenentspannt drüber.

Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze bei Corona-Zeichnungen?

Immerhin geht es um eine Krankheit, die zum Tod führen kann. Ich habe eine Zeichnung gemacht, in der wir als Gesellschaft am Beatmungsgerät hängen und zwei Ärzte sich fragen, ob sie die Dosis erhöhen sollen. Es ist aber kein Sauerstoff in dem Gerät, sondern es enthält Appelle der Politiker an die Bürger bezüglich der Einschränkungen. Da habe ich mir schon zuvor länger überlegt, ob das vertretbar ist. Ich denke schon. Es kommt darauf an, wie etwas dargestellt wird. In diesem Bild ist der "Patient" munter und optimistisch. Er dreht aber halt auch Däumchen. Wann ist endlich Schluss mit den Durchhalteparolen? Wann kehrt endlich die Normalität wieder zurück?

Zeichner Peter Gaymann ist der mit den Hühnern. Auf seinem wohl berühmtesten Bild blicken zwei Hühner zu einem Elefanten nach oben, der auf einem dünnen Ast sitzt. "Ich denke, es ist eine Frage der Atemtechnik", sagt das eine Huhn zum anderen. Zuletzt hat Gaymann, 69, Viren-Bilder statt Hühner-Bilder gezeichnet (manchmal kamen auch Hühner in den Viren-Bildern vor) und diese in dem Buch "Typisch Corona! Peter Gaymanns Tagebuch" im Belser Verlag veröffentlicht. Auf dem Cover ruft ein Huhn dem anderen mit Abstand und mit Megafon zu: Bleib gesund! Gaymann wohnt in einem umgebauten Gasthaus am Starnberger See. Markus Grolik, 54, lebt und arbeitet in München als Illustrator, Comiczeichner und Autor für Verlage. Seine Cartoons erscheinen regelmäßig in deutschen Tageszeitungen, auf Online-Portalen und im Schweizer "Nebelspalter", das ist die älteste Satire-Zeitschrift Europas. gfi

Und ansonsten?

Grundsätzlich muss Humor für mich immer angemessen sein. Aber es muss schon auch "Waffengleichheit" herrschen in der demokratischen Auseinandersetzung mit den politischen Akteuren, die man karikiert. Bei Trump etwa oder bei Autokraten, die die Grundrechte und Menschenwürde verhöhnen, nehme ich mir mehr Freiheit heraus. Da kann man schon mit Sarkasmus oder Zynismus kontern.

Sie haben sicher auch Corona-Zeichnungen von anderen Karikaturisten angeschaut. Gibt es da eine, die Ihnen besonders gut gefallen hat?

Ja, eine Zeichnung von Mario Lars zur Wiedereröffnung der Schulen. Sie zeigt einen Knirps am ersten Schultag nach dem Lockdown - er drückt sich seine kegelförmige Schultüte als Mund- und Nasenschutz ans Gesicht.

Virologen wie Christian Drosten sind sehr bekannt geworden; Drosten war zuletzt auf dem Titelbild des "Spiegel". Manche verehren die Virologen, andere werfen ihnen Sprunghaftigkeit vor. Haben Sie Zeichnungen zu ihnen gemacht? Drosten würde sich optisch ja anbieten mit seinen Wuschelhaaren.

Nein. Aber mein Kollege Martin Erl hat das zum Beispiel gemacht. Er hat das Zimmer eines Teenagers gezeichnet, in dem keine Poster von Popstars wie Justin Bieber an der Wand hingen, sondern die Bilder von Virologen.