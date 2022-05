Seit längerem hat sich auch das Hofspielhaus dem Jazz geöffnet. Fritz Tiller, im Hauptberuf Virologe, aber nebenbei auch ein exzellenter Pianist und Arrangeur, betreut mit seinem Verein "Liederkreis Gatsby" die Konzertreihe, die an jedem dritten Mittwoch im Monat stattfindet. Vor allem ungewöhnliche Besetzungen und Projekte der lokalen Größen finden hier Raum. Derzeit präsentiert sich die starke weibliche Seite der hiesigen Szene, als Nächste ist am kommenden Mittwoch die Sängerin Karoline Weidt an der Reihe. Ein vielversprechender Zugang aus Dresden, ausgewiesen durch ihre Arbeit beim BuJazzo, im Vokal-Duo aMuse mit dem Münchner Kollegen Kilian Sladek und durch das hochgelobte Debütalbum "The Dream" ihres eigenen Quartetts, das, mit Loreen Sima am Bass, Valentin Steinle am Schlagzeug und Mikolaj Suchanek am Piano jetzt auch im Hofspielhaus zu erleben ist.

Karoline Weidt Quartett, Mi., 18. Mai, 20 Uhr, Hofspielhaus, Falkenturmstr. 8, Tel. 24 20 93 33