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„22 Bahnen“ in MünchenCaroline Wahls Erfolgsroman auf der Theaterbühne

Lesezeit: 2 Min.

Familienaufstellung: Helena Hahn, Isabell Fischer, Sofie Junker und Benedix Schröder (von links) auf der minimalistisch eingerichteten Bühne.
Familienaufstellung: Helena Hahn, Isabell Fischer, Sofie Junker und Benedix Schröder (von links) auf der minimalistisch eingerichteten Bühne.
Foto: Lea Mahler

Caroline Wahl bleibt ein großes Thema, nicht nur in der Literaturszene: In München kommt der frühe Bestseller „22 Bahnen“ auf die Bühne. So ist die rasant-lebendige Inszenierung im Zentraltheater.

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Aktuell wieder einmal schwierig vorbeizukommen an der Autorin mit den durchdringenden Augen unter dem markanten Pony. Ende August erschien ihr aktueller Roman „1999 Meter über dem Meer“ und wurde prompt nicht nur durch die Feuilletons gemangelt. Drei Jahre ist es erst her, dass Caroline Wahl mit ihrem Erstling „22 Bahnen“ aufschlug in der deutschen Leselandschaft. Ein Roman über Tilda, die kurz davor steht, ihr eigenes Leben zu beginnen und eine Promotionsstelle in Berlin anzutreten. Nur liegt daheim die alkoholkranke Mutter auf der Couch. Tilda füllt die Leere und kümmert sich um ihre kleine Schwester Ida. Und dann ist da noch dieser merkwürdig anziehende Viktor.

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