Von Thomas Becker

Sie kommt im kurzen Rock, schicker Bluse, auf hohen Hacken - und hat dennoch gleich einen Tennisschläger in der Hand. Weil kein Babysitter zur Hand war, kommt Caro Matzko netterweise nach Hause zum Reporter, dessen Kindergartenkinder im Garten mit den Schlägern herumfuhrwerken. "Was für Bälle habt ihr?", fachfragt die Besucherin die beiden Jungs, "die mit dem Punkt? Die hab' ich auch." Zum Reporter: "Hab' gerade erst angefangen mit Tennis. Und sorry, dass ich so aufgetusst bin. Nachher ist Mädels-Abend im Schumann's. Muss mal wieder den Marktwert testen." Gestatten: Matzko.