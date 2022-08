Von Magdalena von Zumbusch

"Weltliche Gesänge für Sänger und Chöre, begleitet von Instrumenten und magischen Bildern", so lautet der übersetzte Originaltitel der mittelalterlichen Liedsammlung, die Grundlage ist für Carl Orffs "Carmina Burana". Die besondere Inszenierung des Stücks als "Carmina Burana Cavallo" im Rahmen des von Florian Zwipf-Zaharia auf die Beine gestellten "Orff-Festivals" verspricht, dem Titel gerecht zu werden: Dressurreitpferde aus verschiedenen Ecken Europas sollen in einem Zusammenspiel mit Akrobatik-Einlagen in der dunklen Arena des Schlosses Kaltenberg für ganz besondere Bilder sorgen. Die Philharmonie Salzburg unter der Leitung ihrer Chefdirigentin Elisabeth Fuchs, das Mendelssohn Vocalensemble, der Tölzer Knabenchor und mehrere Solisten bringen die weltbekannten Melodien zum Klingen.

Orff verarbeitete in seinen "Beurischen Liedern" lateinische und mittelhochdeutsche Liedtexte aus dem 11. und 12. Jahrhundert in Szenen, die einen Tagesablauf nachzeichnen. Das Stück besteht aus 24 Szenen - die Stunden eines Tages. Dazu schuf Orff musikalisch ein von den zugrunde liegenden mittelalterlichen Liedern völlig losgelöstes Werk, bediente sich aber mittelalterlicher Stilelemente. Die kraftvolle, ausdrucksstarke Vertonung begeistert bis heute - die "Carmina Burana" gelten als das weltweit meistgespielte klassische Stück.

Starke Bildmotive - die "Carmina Burana" eignen sich besonders für so eine Umsetzung

Die Macht des Schicksals bildet thematisch den Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens verarbeitet Orff zeitlose Themen des menschlichen Lebens: In den Szenen mit dem Titel "In der Taverne" etwa widmet er sich den Gefahren des Trinkens, der Völlerei und der Wollust, in dem als "Hof der Liebesabenteuer" betitelten Werkstück den Freuden und Leiden der Liebe. Das zentrale Thema des Schicksals taucht dazwischen immer wieder auf, etwa im Motiv eines gebratenen Schwans, der verspeist werden soll: Gerade noch schneeweiß und unberührt, vor Leben und Schönheit strotzend, hat sich das Schicksal nun gegen ihn gewendet, er wird geschlachtet und gebraten. Solche starken Bildmotive bietet das Stück an mehreren Stellen: So liegt es nur nahe, die musikalische Inszenierung durch Bilder zu vervollständigen. Hier liegt die Stärke der "Carmina Burana Cavallo", die mit imposanten - akrobatischen und gerittenen - Formationen beeindruckt. So stellt die Szene des gebratenen Schwans eine Reiterin mit brennenden Flügeln auf einem weißen Pferd dar. Eine Liebesszene setzt die (Tuch-)Akrobatin Nicola Elze mit dem Reiter Jörg Thurow um. In der Luft verschmelzen sie zu einem verliebten Paar.

Detailansicht öffnen Liebe, Luft und Leidenschaft: Carl Orffs Werk wird hier bildstark und artistisch umgesetzt. (Foto: Mireta von Rantzau)

Neben der Bildgewalt ist wohl schon die Auswahl der Pferde für Kenner Grund genug für die Fahrt zum Schloss Kaltenberg. Die Choreographin der Show, Katrin Stolz, erklärt, warum überwiegend Barockpferde auftreten - Rassen mit leicht konvexen Köpfen und runden Formen. Durch ihre besondere Kraft seien sie ideal geeignet zum Kunstreiten: Sie können den Großteil ihres Gewichts auf den Hinterbeinen versammeln - und durch die so entstehende Entlastung der Vorderbeine schwierige Figuren meistern. Geeignete Tiere fand man in Pferdegruppen in ganz Europa.

Aus Belgien etwa stammen sechs helle Wallache, die von der Reiterin Iseulys Deslé in einer freien Dressur trainiert wurden, erklärt Katrin Stolz : Nur zu Beginn und zum Ende ihrer Nummer sitzt Deslé auf einem der Pferde - dazwischen führen die sechs Tiere ohne Anleitung die einstudierten Abläufe auf. Dass ausschließlich kastrierte Wallache trainiert wurden, erleichterte die Dressur: "Frauen sind ja grundsätzlich viel schwieriger", meint Stolz, "und Hengste zu stark testosterongesteuert". Die belgische Truppe ist das Ergebnis einer besonderen Züchtung: Ein Gendefekt wurde als Ursache für sehr helles Fell und hellblaue Augen erkannt und bewusst weitergezüchtet. Der Champagnerton der Pferde sei besonders begehrt, erklärt Stolz.

Die Gruppe "Quadro Nuevo" stimmt die Besucher auf den Abend ein

Erstmals in Deutschland zu sehen sind außerdem fünf braune Alter-Réal-Pferde der renommierten portugiesischen Hofreitschule. Die fünf Altér Reals wurden für das besonders herausfordernde Garrocha-Reiten trainiert. Dabei hält der Reiter die Garrocha, eine lange Holzstange, die an einer Seite angezündet wird. Die portugiesischen Garrocha-Reiter, darunter Miguel da Fonseca - einer der berühmtesten Show-Reiter Portugals - werden mit ihren brennenden Stangen in der dunklen Arena ein spektakuläres Bild abgeben, verspricht Stolz. Feuer spiele in der Show eine besondere Rolle, erklärt sie, die Show sei insgesamt ein Spiel mit den Elementen: Das Element Feuer wird durch die Garrochas, verschiedene pyrotechnische Elemente und eine Feuershow als Finale ins Spiel gebracht. Die in Tüchern stattfindende Akrobatik stehe für das Element Luft, das Element Erde verkörpern die Pferde.

Ein Highlight soll schon der Beginn des Abends werden. Die Gruppe Quadro Nuevo will das Publikum mit Leichtigkeit einstimmen auf die eindrucksvolle, aber unbestreitbar wuchtige Musik Orffs. Zusammen mit der Philharmonie Salzburg werden Stücke aus dem Album "End of the Rainbow" gespielt. Das Album kombiniert selbst geschriebene Stücke des Saxofonisten Mulo Francel mit Klassikern der Weltmusik - oft mit Jazz- und Tangoeinflüssen. "Que reste-t-il de nos amours?" von Charles Trenet findet sich hier, Peter Kreuders "Du gehst durch all meine Träume" oder auch das orientalische Volkslied "Miserlou". Dabei lässt sich die Gruppe selbst immer Raum für Improvisation. Auf die Improvisationen muss Elisabeth Fuchs mit ihrem riesigen Orchester reagieren - gar nicht so einfach. Aber man ist längst aufeinander eingespielt: 2019 interpretierte die Salzburger Philharmonie mit Quadro Nuevo traditionelle deutsche Volkslieder. Aus dem so entstandenen Album "Volkslied reloaded" werden einige Nummern die Brücke schlagen zum weiteren Programm. Das schon von Walter Scheel geliebte "Hoch auf dem gelben Wagen" und andere Volkslieder geben einen Vorgeschmack auf das was kommt. Wie auch mit den "Carmina Burana" wird etwas geboten, das man gar nicht so häufig zu hören bekommt: eine gelungene Neuauflage alter deutscher Melodien.

"Carmina Burana Cavallo", Freitag, 5. August, 20 Uhr, Schloss Kaltenberg, Schloßstraße 10 in Geltendorf