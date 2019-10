Von der Ecke aus beobachtet Carmen Kreglinger-Kreutz, wie ihr Kindergarten verschwindet. Zwei Männer von einer Umzugsfirma tragen die letzten Sachen durch das kleine Gartentor in einen Anhänger. Leere Bilderrahmen, einen Sack Blumenerde, die Kiste mit den Stoffen, die die Kinder so geliebt haben. Nähen wir was, Carmi? So ging das oft, und dann haben sie genäht: Röcke mit Knöpfen, Kleider aus Blumenstoff, war ja alles da. Bis jetzt. Die nächste Kiste verschwindet im Anhänger, Zahlen aus Schaumstoff, die nächste Kiste. "Ich habe gesagt, ich bleibe bis ganz zum Ende", sagt Kreglinger-Kreutz, ihre Stimme hallt in den leeren Räumen.

