Dolce Vita in Markt Schwaben: Akkorderon-Spieler Carmelo Coccaro vor einer Wand mit Fotos von seiner italienischen Großfamilie.

Viele kennen ihn vom Wildpark Poing oder aus dem Internet: Carmelo Coccaro, Sohn eines Gastarbeiters, bringt das Italien der 1960er in die Jetztzeit. Eine Hommage an seine italienische Mamma rührt Menschen auf der ganzen Welt.

Von Franziska Langhammer, Markt Schwaben

Die Tarantella kommt aus Italien? Nein, sie stammt aus Spanien. Was ist mit der Mazurka, ist die italienisch? Nein, sie wurde in Polen erfunden. Und die Pizza? Gott bewahre, die stammt ursprünglich aus Amerika. Mit Klischees räumt Carmelo Coccaro schneller auf als man sie überhaupt auspacken kann. Und dann schiebt er hinterher: "Ich bin für Originale." Er sagt das in seinem ganz eigenen Dialekt, einer Mischung aus Bayerisch und italienischem Akzent, die Vokale schweben dabei durch den Raum.