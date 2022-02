Das linke Seitenschiff der Kirche St. Paul im Bahnhofsviertel wird von diesem Mittwoch an unter der Woche zu einer Wärmestube für Bedürftige. Die Caritas reagiere damit auf die wegen der Pandemie stark eingeschränkten Angebote für Obdachlose, erklärte Geschäftsführer Harald Bachmeier. Bis zum 8. April jeweils Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr bietet der Kirchenraum am St.-Pauls-Platz einen warmen Aufenthalt sowie eine Toilette. Die Caritas betrachte das Angebot "als Verpflichtung, den Obdachlosen gemeinsam mit der Pfarrei St. Paul einen zusätzlichen Tagesaufenthalt zu ermöglichen" und komme damit einer Bitte von OB Dieter Reiter (SPD) nach. Richard Stefke, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Caritas und Soziales im Erzbischöflichen Ordinariat, betonte, nach St. Anton gebe es nun einen weiteren Ort, "wo Nächstenliebe in besonderer Weise Wirklichkeit wird".