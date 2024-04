Von Ekaterina Kel

Wie komme ich jetzt an Gras? Viele, die sich diese Frage stellen, wollen von der Teillegalisierung profitieren. Man darf ja jetzt theoretisch 25 Gramm Cannabis bei sich tragen und es auch eingeschränkt in der Öffentlichkeit konsumieren. Nur: Legal kaufen kann man diese 25 Gramm in Deutschland nach wie vor nicht.