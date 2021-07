Alexandra Sigl darf legal Cannabis konsumieren. Doch als sie in der Öffentlichkeit einen Joint rauchen will, wird sie eigenen Angaben zufolge von mehreren uniformierten Polizisten angegangen. Sigl wirft ihnen übermäßige Gewalt vor.

Von David Wünschel

Sie kamen zu sechst von hinten und packten sie am Hals, am Oberarm und am Handgelenk. So beschreibt Alexandra Sigl die Situation, die sie erlebte, als sie an einem lauen Samstagabend vor einigen Wochen durch Giesing ging. Einige Stunden zuvor hatte 1860 München auswärts in Ingolstadt gespielt. Rund um das Grünwalder Stadion waren noch einige Sondereinsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) mit schwarzer Uniform und schwarzen Helmen unterwegs.