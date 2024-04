Von Sarah Maderer

Vom Biergarten zum Kiffer-Garten? Verboten ist der Cannabiskonsum nur in Sichtweite von Kinder- und Jugendeinrichtungen wie etwa Schulen und Spielplätzen sowie vor Minderjährigen. Das schließt den Joint zur Mass im Freien theoretisch nicht überall aus - praktisch wollen es viele Wirte so weit nicht kommen lassen. Christian Vogler vom Augustinerkeller an der Arnulfstraße hat in seinem Biergarten Verbotsschilder aufgehängt - seitdem gehen erste E-Mails mit Anfeindungen bei ihm ein.