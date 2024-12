Als am 19. Februar auf einer kleinen Grünfläche vor dem Rathaus an der Aschheimer Saturnstraße Gruben ausgehoben und Hackschnitzel ausgestreut wurden, dachte sich Wenzel Cerveny nicht viel, wie er heute erzählt. Doch was da innerhalb von nicht einmal einem Monat entstand, sollte den 63-jährigen Unternehmer und die Gemeinde Aschheim bundesweit in die Schlagzeilen bringen.

Um zu verhindern, dass Cerveny unweit des Rathauses einen Cannabis-Anbauverein in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Supermarkts betreiben kann, ließ die Gemeinde kurzerhand einen Spielplatz errichten. Offiziell, um Familien die Wartezeit vor Terminen im Rathaus zu verschönern, so lautete die Begründung damals. Doch ein Spielplatz schließt eben auch einen Cannabis-Klub im Umkreis von 200 Metern aus – „zufällig“, wie Rathaus-Geschäftsleiter Christian Schürer Ende Februar auf SZ-Anfrage sagte. Cerveny hat einen Abstand von 119 Metern zwischen dem Spielplatz und seinen Räumlichkeiten gemessen.

Der selbst ernannte Hanf-König wurde völlig überrumpelt, wie er sagt. Ende Februar eröffnete an der Saturnstraße die Natur-Erlebniswelt, ein Laden, in dem Cerveny gemeinsam mit seiner Frau nicht-halluzinogene Produkte aus Hanf verkauft. Bei dem Termin habe ihn ein Fernsehteam gefragt, was er von dem Spielplatz auf der anderen Straßenseite halte. Erst da habe er gewusst, was es mit den Gruben und Hackschnitzeln auf sich hatte.

Ernst genommen hat er den Spielplatz schon damals nicht, sagt Cerveny. Geärgert habe ihn die „aggressive, hinterlistige Art“ trotzdem. Immerhin hatte er eigener Aussage nach bereits im Sommer zuvor Gespräche mit der Gemeindeverwaltung geführt und seine Pläne dem damals geschäftsführenden Bürgermeister Robert Ertl (Freie Wähler) vorgestellt. Von Gegenwind sei da noch nichts zu spüren gewesen. Erst nach der Bürgerversammlung, auf der mehrere Aschheimer Bedenken äußerten, suchte die Gemeinde nach Möglichkeiten, den Klub zu verhindern. Den Spielplatz genehmigte man im Eilverfahren, sagt Cerveny. „Für so was braucht man sonst drei Jahre.“

Mit einem Mini-Spielplatz unweit des Rathauses will die Gemeinde Aschheim einen Cannabis-Anbauverein verhindern. (Foto: Benjamin Emonts)

Etwa fünf mal fünf Meter misst die Fläche vor dem Aschheimer Rathaus, das Wort Spielplatz ist eigentlich zu groß für die beiden Wipptiere und das Häuschen. Entsprechend hat Cerveny bis heute noch kaum Kinder dort spielen sehen, wie er sagt. „Das kann man an einer Hand abzählen.“ Anders als die Besucher in seinem Hanf-Laden: Insbesondere in den ersten Monaten nach Inkrafttreten der Teillegalisierung am 1. April sei er überrannt worden. Cerveny sieht den Spielplatz als Werbung für sein Geschäft. „Ohne den wäre alles andere untergegangen. Das ist das Beste, was uns passieren konnte.“

Sein Klub wartet zwar noch auf eine Anbaulizenz, dennoch gehen in der Saturnstraße Hanf-Pflanzen über die Ladentheke. Cerveny hat ein Schlupfloch im Gesetz gefunden: Der Handel mit Samen und Stecklingen, aus denen man die Droge selbst ziehen kann, sei zwar nicht erlaubt, aber eben auch nicht ausdrücklich verboten. Seit Anfang April bietet Cerveny dieses sogenannte Vermehrungsmaterial an, das sich seinen Worten zufolge zum Hauptumsatz der Natur-Erlebniswelt entwickelt hat. 3000 Stecklinge pro Monat verkauft er zu Spitzenzeiten, sagt er.

Dicht an dicht stehen die Cannabis-Pflanzen in einem speziell beleuchteten Zelt in Aschheim. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Inzwischen hat sich die Lage in Aschheim laut Cerveny wieder beruhigt. Die Befürchtungen, dass der Hanf-König eine regelrechte Drogenszene in den Ort lockt, haben sich nicht bestätigt. Dass die neue Bundesregierung nach der Wahl im Februar die Teillegalisierung wieder zurücknehmen könnte, wie einige Unionspolitiker immer wieder ankündigen, befürchtet Cerveny nicht. Ob sein Aschheimer Chillout-Club je eine Lizenz erhält? „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Sollte der Spielplatz den Standort an der Saturnstraße tatsächlich verhindern, hat Cerveny einen Plan B: Die Droge will er in mobilen Containern anbauen, ausgeben könnte er sie in Dornach, wo er für seine Hanf-Kette Geschäftsräume angemietet hat. „Da ist kein Spielplatz und da kann auch keiner hingebaut werden.“