Eher zufällig hat die Münchner Polizei in der vorigen Woche mehr als eintausend Schuss Neun-Millimeter-Munition entdeckt. Das für Rauschgiftkriminalität zuständige Kommissariat 82 hatte ursprünglich einen 53 Jahre alten Mann im Visier, weil der in einer Apotheke in Moosach illegal hergestelltes Cannabis als medizinisches Produkt verkauft haben soll.