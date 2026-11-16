Es soll niedriger werden, so wie es die Politik gefordert hat – aber nur ein bisschen: Statt der ursprünglich geplanten 64 Meter wollen die Investoren das Neubauprojekt „Candid-Tor“ nun mit einer Höhe von 60 Metern realisieren und haben dafür jetzt das grundsätzliche Einverständnis der Stadt. Das gilt auch für das ungewöhnliche architektonische Grundkonzept mit acht aufeinandergestapelten Gebäudeklötzen, die in der Mitte eine große Lücke lassen.

Diesen aktuellen Stand hat das Immobilienunternehmen Values Real Estate nach Abschluss eines sogenannten Workshop-Verfahrens mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt bekannt gemacht. „Der weiterentwickelte Entwurf ‚Candid-Tor‘ beweist, dass sich aufbauend auf den Ressourcen der bestehenden Stadt innovative Architektur entwickeln lässt“, erklärt Stadtbaurätin Elisabeth Merk in der Pressemitteilung.

Es geht bei dem Projekt um das Grundstück Candidplatz 5 bis 13 im Stadtteil Untergiesing, das wie eine Insel zwischen dem auf Stelzen verlaufenden Mittleren Ring und der Candidstraße liegt, unterhalb des Grünwalder Stadions. Bisher ist es mit einem Büro- und Ärztehaus bebaut. Einen Teil davon wollen die Investoren erhalten und davor den bis zu 16-geschossigen Neubau mit der expressiven Architektur stellen.

Es werde „ein Ort entstehen, der Untergiesing vielfältig bereichert“, verspricht Thorsten Bischof, geschäftsführender Gesellschafter von Values, das seinen Sitz in Hamburg hat. Im „Candid-Tor“ sollen neben Arztpraxen und Büros auch Flächen für Kultur, Einkaufen und studentisches Wohnen unterkommen. Die Geschossfläche auf dem Grundstück soll von derzeit etwa 15 000 auf 31 700 Quadratmeter steigen, etwa 70 Prozent des alten Bestandes wollen die Investoren dabei erhalten.

Das von Verkehrsachsen umschlossene Grundstück präsentiert sich derzeit eher unwirtlich. Foto: Robert Haas

Das Projekt hat eine längere Vorgeschichte. Seinen Anfang nahm es im Sommer 2020. Damals kaufte Values das Grundstück für 58,2 Millionen Euro von einer Privatperson und gründete für die Entwicklung des Projekts die Tochterfirma Candid GmbH & Co. KG mit Sitz in der Gewerbesteueroase Grünwald.

Im Jahr 2021 stellte das beauftragte Rotterdamer Architekturbüro MVRDV den Entwurf in der Stadtgestaltungskommission öffentlich vor. Das Expertengremium äußerte sich damals zwiespältig. Die Urteile reichten von „Wahnsinns-Landmark“ bis hin zu Zweifeln, ob ein solcher Bau an dieser Stelle richtig sei für das Stadtbild.

Eine Bürgerinitiative konnte das Projekt nicht verhindern

Bald formierte sich in Untergiesing die Bürgerinitiative „Candidplatz für alle“, die das Vorhaben lautstark kritisierte. Sie sieht im „Candid-Tor“ ein renditegetriebenes Großprojekt, das unter anderem mit seinen zusätzlichen Büroflächen nicht ins Viertel passe. Mittelbar bestehe zudem die Gefahr einer verstärkten Gentrifizierung Untergiesings mit steigenden Mieten als Folge.

Die Investoren bemühten sich, der Kritik entgegenzutreten, indem sie das Grundstück mit dem Zwischennutzungsprojekt „Candy“, der Kneipe „Roody“, betrieben vom Giesinger Wirt Maximilian Heisler, sowie Festen und Veranstaltungen stärker als bisher für die Bevölkerung öffneten.

Gestoppt hat die Initiative der Gegner das Projekt dann auch nicht. Im Januar 2026 fasste der Planungsausschuss des Stadtrats den Einleitungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan auf dem Areal mit der Adresse Candidplatz 5 bis 13, womit der Planungsprozess offiziell gestartet war. Allerdings verlangte die damalige grün-rote Rathauskoalition Änderungen am Projekt, es sollten Varianten mit niedrigerer Höhe und schlankerer Gebäudeform vorgestellt werden. Das Ergebnis dieser Bearbeitung liegt nun vor und wird Grundlage des weiteren Planungsverfahrens mit der Stadt, das noch einige Jahre dauern wird. Die Realisierung des Bauvorhabens ist erst für das kommende Jahrzehnt geplant.

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Eigentlich sollte der Stadtrat in jener Sitzung im Januar noch ein weiteres Großprojekt am Candidplatz auf den Weg bringen. Doch die Pläne für den Neubau von 160 günstigen Wohnen auf einem städtischen Grundstück an der Ecke Candidstraße/Schönstraße legte die Politik auf Eis, weil man den Zusammenhang mit einem möglichen Ausbau des Grünwalder Stadions noch genauer prüfen will.

Es wird also auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern, bis sich das Erscheinungsbild des derzeit eher unwirtlichen Candidplatzes grundlegend verändert.

Der aktuelle Entwurf für das „Candid-Tor“ ist im Rahmen einer Ausstellung noch bis Mitte Dezember im Zwischennutzungsprojekt „Candy“ am Candidplatz 9 zu sehen, Öffnungszeiten: Montag und Freitag, jeweils 10 bis 14 Uhr, und Mittwoch 17 bis 20 Uhr. Im neuen Jahr werden die Ergebnisse des Workshop-Verfahrens im Planungsreferat an der Blumenstraße 28b ausgestellt.