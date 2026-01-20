Da ist es! Mit der Thermoskanne in der Hand zeigt Benjamin Ruß auf die andere Straßenseite. Das Ärztehaus am Candidplatz! Für manche im Viertel ist das Gebäude bloß ein brauner Brocken. Ruß und seine Mitstreiter von der Bürgerinitiative „Candidplatz für alle“ hingegen sehen darin ein „brutalistisches Juwel“.