Falsche Polizisten haben am Mittwoch eine über 60-jährige Frau im Westend um 10 000 Euro und damit ihr gesamtes Erspartes gebracht. Wie die Polizei mitteilte, habe ihr ein angeblicher Beamter eines "Raubdezernats 4" und eine weitere vermeintliche Amtsperson am Telefon erklärt, man habe zwei Räuber festgenommen und dabei eine Liste mit persönlichen Daten von ihr gefunden. Im Glauben, der Polizei bei der Suche nach weiteren Tätern zu helfen, hob sie Geld von ihrer Bank ab und hinterlegte es, wie angewiesen, in einem Kuvert auf einem Reifen ihres Autos auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Tübinger Straße. Anschließend habe sie sich in den Supermarkt begeben, damit die Täter draußen gefasst werden könnten. Erst Stunden später habe die Frau den Polizeinotruf verständigt. Wer und wie das Geld abgeholt wurde, habe sie nicht beobachten können. Die Polizei warnt: Echte Polizisten würden nie am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen fragen.