Unter dem Vorwand, ihn nur als Lockvogel zu brauchen, ist es Betrügern gelungen, einen über 80-Jährigen um einen Geldbetrag zwischen 20 000 und 30 000 Euro zu bringen. Am Donnerstagmittag rief laut Polizei ein vermeintlicher Polizeibeamter bei dem Senior an und erzählte ihm von einem angeblichen Raubüberfall in der Nähe, bei dem zwei der drei Täter festgenommen worden seien. Darin verwickelt sei auch ein Bankangestellter. Er solle doch als Köder mehrere Tausend Euro von seiner Bank abheben und sie auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Wasserburger Landstraße in Waldtrudering an seinem Wagen hinterlegen und im Geschäft warten. Nachdem das Geld abgeholt worden war, gab der falsche Polizist Entwarnung. Der Senior sei nun außer Gefahr und könne wieder nach Hause. Dort solle er seine Telefone ausstecken und warten. Erst als ein Angehöriger eintraf, flog der Schwindel auf.