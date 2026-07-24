Für Bruno Schmaus wird es langsam zur Gewohnheit, Verbrecher zu fangen: Vier Mal half er der Polizei, Callcenter-Betrüger festzunehmen, ein weiteres Mal konnte er einen Betrug ohne Polizei verhindern. Der letzte Fall begab sich am vergangenen Montag.

Schmaus ist 79 Jahre alt und wohnt in Pullach. Dort erreichte ihn am Montagmittag ein Anruf: Sein Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, es müsse sofort eine größere Summe Bargeld gezahlt werden, sonst müsse der Sohn ins Gefängnis.

Das ist eine der gängigen Maschen der Betrüger-Banden und fungiert unter dem Namen „Schockanruf“. Die Anrufer vertrauen darauf, dass die Angerufenen viel zu verwirrt und verstört von der schlimmen Nachricht sind, als dass sie klar denken könnten. Nicht so bei Bruno Schmaus – der durchschaute den Trick sofort, und nicht nur das: Er versuchte, den Anrufer so lange wie möglich in der Leitung zu halten, informierte einen Nachbarn, der wiederum die Polizei rief.

Schließlich wurde ein 21-jähriger Mann festgenommen, der gekommen war, um die vereinbarten 80 000 Euro abzuholen. Deshalb – und wegen seiner Vorgeschichte – präsentierte das Polizeipräsidium Schmaus am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Durchaus unterhaltsam und augenzwinkernd berichtete Schmaus von seinen Coups – aber auch davon, dass es ein Schaden war, aus dem er klug geworden ist. So hatte er sich vor Jahren bei diversen Chatportalen angemeldet, um nach einer Partnerin Ausschau zu halten. Etwas blauäugig hatte er diversen Damen auch Geld überwiesen. Als er jedoch Schecks eines französischen Bankhauses zugeschickt bekam mit der Order, sie einzulösen und das Geld zu überweisen, da wurde er doch misstrauisch. Seine eigene Bank erklärte die Schecks zunächst noch für einwandfrei – also rief Schmaus direkt die Bank in Frankreich an. Und tatsächlich stellte sich heraus: Die Schecks waren gestohlen, der Betrug flog auf.

2014 gelangen ihm innerhalb zweier Monate zwei Fälle, bei denen die Betrüger am Ende die Betrogenen waren. Im ersten Fall gab es nur deshalb keine Festnahme, weil sich der Abholer in der Hausnummer geirrt hatte und nicht erschien. Vom zweiten Fall berichtet Schmaus heute noch mit glucksender Freude. Wieder der sogenannte Enkel-Trick: Ein Enkel ist in große Not geraten, schwer krank oder braucht aus einem anderen Grund dringend Geld. Dieses Mal spielte Schmaus dem Anrufer einen dementen Greis vor, der sich nichts merken kann, körperlich am Ende ist, gerne Geschichten erzählt, zum Beispiel wie er Himbeersaft selbst herstellt, und damit den Betrüger langsam, aber sicher in den Wahnsinn treibt – einerseits. Andererseits den Anrufer aber auch in Sicherheit wiegt: „Der hat geglaubt, dem Alten kann man alles abnehmen.“ Dreieinhalb Stunden dauerte das Telefonat, schließlich wurde als Abholerin eine 17-Jährige festgenommen.

Diese Abholer sind naturgemäß die schwächsten Glieder in der Kette – die Drahtzieher, die Anrufer, sitzen zumeist im Ausland und sind für deutsche Behörden kaum bis überhaupt nicht greifbar. Markus Nothelfer, stellvertretender Leiter des Kommissariats 61, das für Callcenter-Betrug zuständig ist, rät trotzdem dazu, jeden Fall bei der Polizei anzuzeigen, auch wenn der Betrugsversuch durchschaut wurde: So könne die Polizei Muster erkennen und dadurch vielleicht größeren Strukturen auf die Spur kommen.

Zu Eigeninitiativen wie denen von Bruno Schmaus rät Nothelfer hingegen eher nicht: „Mitzuspielen ist gar nicht so einfach, weil die sehr schnell erkennen, dass man sie an der Nase herumführt.“ Deshalb empfiehlt die Polizei, aufzulegen und Anzeige zu erstatten.