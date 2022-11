Die Warnungen der Polizei vor sogenannten Schockanrufen von Callcenter-Betrügern scheinen zu wirken: Am Dienstag wurden zwei Übeltäter verhaftet, weil ihre ausgesuchten Opfer die Masche durchschauten und die Polizei alarmierten. Die Fälle ereigneten sich unabhängig voneinander, einmal war eine 86-Jährige in Neuried das Ziel, das andere Mal eine 81-Jährige aus Solln. Die Betrüger gaben sich am Telefon jeweils als Polizisten aus, erzählten von tödlichen Verkehrsunfällen der Enkel und dass eine Kaution nötig sei, damit diese nicht in Haft müssten. Beiden Seniorinnen gelang es nebenher, die Polizei zu verständigen. Bei der vereinbarten Übergabe von jeweils fünfstelligen Geldbeträgen wurden die Abholer dann schon von der Polizei erwartet: Ein 19-jähriger Pole und ein 35 Jahre alter Münchner sitzen nun in Untersuchungshaft. Beim 19-Jährigen stellte sich heraus, dass er eine Woche zuvor auch an einer Tat beteiligt war, bei der eine 84-Jährige aus Großhadern um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gebracht worden war.