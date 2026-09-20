Man sollte Rosa-Pink-Pastelliges nicht allzu furchtbar finden, wenn man sich im Fluffy Fuwa nahe der Pinakotheken verabredet. Denn Variationen der Barbie-Farbe sind allgegenwärtig in dem großzügig bemessenen Café in der Maxvorstadt: Die riesige Neonreklame im seitlichen Fenster leuchtet in sattem Pink. Der Tresen ist in einem Zartrosa gefliest, rechteckig, hochkant. Ein großes Kunstwerk hinten an der Wand nimmt gleich mehrere Farben aus der Familie auf. Doch nicht nur die Einrichtung ist farbenfroh. Auch die Getränke, die auf der vergleichsweise übersichtlichen Karte stehen, sind es. Diese Karte, mehrere Blätter Papier auf einem Klemmbrett, ist im Übrigen komplett auf Englisch verfasst – außer dem Hinweis, dass die Zubereitung der gehypten Soufflé-Pancakes so um die 20 Minuten dauern kann.

Aber zurück zu den Getränken. Die wiederum kommen in Serien. Da gibt es zum Beispiel „Frozen Series“ und die „Kombucha Series“. Besonders fantasievoll ist wohl die „Fluffy Cloud Series“ – und besonders bunt. Da gibt es etwa ein Getränk namens Ube Cloud (7,70 Euro). Ube, das ist eine Jamswurzel, der die Natur eine kräftige violette Farbe mit in den Genpool geschrieben hat. Derzeit wird sie auch bei den großen Coffeeshop-Ketten dieser Welt für Getränke in Farben genutzt, die man bislang in einem Coffeeshop nicht kannte. Die Ube-Cloud mit Matcha also ist ein kaltes Getränk in lila-weiß-grünen Blockstreifen. Interessant anzusehen, und lecker (7,50 Euro).

Die fluffigen Pfannkuchen sind nicht nur in Asien sehr beliebt. Foto: Robert Haas

Auch die Getränke sind farbenfroh. Foto: Robert Haas

Natürlich gibt es auch die üblichen Kaffee-Mischgetränke, dazu vietnamesischen Kaffee (5,90 Euro) und Salted Cream Coffee (6,50 Euro). Der Grapefruit-Kombucha (7,90 Euro) hingegen sieht aus wie ein Tequila Sunrise, am Boden des bauchigen Glases sattrot, in der Mitte orange und nach oben hin immer gelber. Über den vielen Eiswürfeln liegt eine halbe getrocknete Grapefruit-Scheibe, eher fürs Auge. Aber auch das ist ein schmackhaftes Gemisch, das gut zum Star der Karte passt.

Das sind natürlich die Soufflé-Pfannkuchen. Nicht übermäßig groß, dafür hoch. Zwei Stück davon kommen auf den Teller. Entweder pur, mit Puderzucker bestäubt und ein wenig Obst garniert. Oder mit einer der fruchtigen, süßen oder asiatischen „Beilage“: Matcha Pancakes gibt es da in zartem Grün oder eben wieder die lila Yamswurzel, wahlweise Joghurt mit Mango oder Erdbeere. Oder die wirklich süßen Varianten mit Bischoff-Keksen oder Nutella und Bananen (Classic 10,90 Euro, garniert 13,90 Euro).

Und wie werden sie nun so fluffig, diese kultigen Pfannkuchen, die vor allem in Asien so beliebt sind? Das ist eine Mischung aus Teig, Zubereitung und Geduld. Denn tatsächlich dauert es einfach, bis der Teig auf nicht allzu hoher Hitze durchgebacken ist. Ein kommunikativer Ort ist das Fluffy Fuwa also noch dazu, denn während die Pancakes auf ihrer Wärmeplatte liegen und durchheizen, kommen Gespräche über wolkigen, bunten Getränken in Gang. Verena Wolff

Fluffy Fuwa, Türkenstraße 26, täglich 12 bis 20 Uhr, keine Reservierungen möglich

Vollath’s Bagel Bar: Fast Food muss nicht immer Burger sein

Nicht nur süße, auch herzhafte Bagel etwa mit Lachs gibt es in Vollath's Bagel Bar am Sendlinger Tor. Foto: Florian Peljak

Eigentlich war Andreas Vollath zusammen mit zwei Kollegen in den USA, um die größte Pizza-Messe der Welt in Las Vegas zu besuchen. Ihr ursprünglicher Plan war nämlich, in München eine Pizza-Bar zu eröffnen. Auf dem Weg zur Messe wollten sie sich nur schnell etwas auf die Hand mitnehmen und entschieden sich für eine Bagel-Bar. „Als ich dann in diese Tür rein gegangen bin, stand für mich fest, dass ich so was auch machen will“, sagt Vollath. Besonders imponiert hätte ihm, dass man so schnell frisch und individuell zubereitete Bagel bekommt.Vollath's bagel Bar am Sendlinger Tor V

Dieses Konzept prägt seinen neuen Laden: die Vollath’s Bagel Bar, die Ende Juni gleich gegenüber vom Café Vollath eröffnet hat. Allerdings, auch seine Idee von einer Pizza Bar hat Andreas Vollath inzwischen verwirklicht: Seit Mitte August hat die Vollath’s Pizza Bar im Gebäude des Cafés geöffnet, in der Thalkirchner Straße 1. Doch zurück zur Bagel-Bar: Sechs Tage die Woche kann man sich dort nun von früh bis spät Bagel am Self-Service-Terminal zusammenstellen – entweder nach eigenem Gusto, oder man wählt aus den Optionen aus, die auf dem Bildschirm oder den großen Tafeln an der Wand angezeigt werden.

Sein persönliches Highlight seien der Truffle Breakfast Bagel und der Grilled Avocado, sagt Vollath. Ersteren gibt es mit Rührei, Speck, Avocado, Trüffelcreme und Cheddar (9,50 Euro). Aber auch der Nordic Salmon Bagel mit Graved Lachs, Avocado, Gurkenrelish und gehackten Eiern (9,50 Euro) überzeugt. Ist man eher auf der Suche nach etwas Süßem, lohnt sich der Blick auf Bagel-Varianten wie den Ruby Pistachio mit frischen Himbeeren, Pistaziencreme und Pistazien-Crunch (7,50 Euro) oder auch einen Cheesecake mit Blaubeeren (3,90 Euro).

Selbst zusammen gestellter Bagel mit Frischkäse, gegrilltem Gemüse, Walnuss und Ei (Everything Bagel). Foto: Florian Peljak

Grün gestrichene Sitzbänke im amerikanischen Diner-Stil prägen das Interieur. Foto: Florian Peljak

Zu trinken gibt es unter anderem frisch gepressten Orangensaft, Kaffee und Matcha. Die Specials sind sehr ausgefallen: So wird der Kokos-Franzbrot Matcha Cloud (5,20 Euro) mit Franzbrot-Schaum serviert und der Ube-Matcha-Latte (6 Euro) kommt mit pinker Süßkartoffel daher – und nicht, wie man dem Namen nach vielleicht vermuten könnte, mit der violetten Yamswurzel, die gerade im Trend liegt. Dabei mundet besonders der Preis der Speisen und Getränke: In der Bagel-Bar kostet alles unter zehn Euro. Jeder solle sich die Produkte leisten können, sagt Vollath.

Nach der Bestellung bekommt man einen Pager und muss nur eine kurze Zeit warten, bis er mit Piepen und Brummen anzeigt, dass der Bagel zur Abholung bereit ist. „Es soll ein Ort sein, an dem jeder ein individuelles To-Go-Gericht bekommt“, sagt Vollath. Auch wenn die Bagel-Bar auf Bestellungen zum Mitnehmen ausgerichtet ist, kann man dort entspannt verweilen. Der Laden ist in orangefarbenes Licht getaucht, Holzpaletten verkleiden die Wände und Platz nehmen kann man an grün gestrichenen Sitzbänken im amerikanischen Diner-Stil. Bei gutem Wetter gibt es auf der Terrasse viel Platz, um Bagel zu essen und das rege Treiben der Stadt zu beobachten.

Die Bagel-Bar ergänzt das reiche Fast Food-Angebot rund ums Sendlinger Tor um eine etwas gesündere Option. Ein Besuch bietet sich zu jeder Tageszeit an: ob zum Frühstück, in der Mittagspause oder als Grundlage für die nächste Party. Zwar geht durch das Self-Service-Terminal und die Abholung an der Theke ein wenig von dem Gefühl verloren, was man an einem gemütlichen Café-Besuch schätzt. Dafür bekommt man allerdings für wenig Geld einen Bagel, der satt macht. Pauline Claßen

Vollath’s Bagel Bar, Thalkirchner Straße 2, Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr, vollathsbagel.bar

Haus 12 Longevity: Matcha mit Zeitgeist

Das Haus 12 Longevity ist ein Ladencafé, das ganz auf gesunde Ernährung setzt. Foto: Catherina Hess

Wer die Occamstraße in München entlangschlendert, bleibt vor den großen Fenstern des kleinen Cafés „Haus 12 Longevity“ stehen. „Opening 28 March“ steht unter dem Namen – ein Datum, das für Sophie Gradow mehr als eine Eröffnung war. Es war eine Entscheidung für ein Leben, von dem sie, wie die 28-Jährige sagt, jahrelang geträumt hatte, sich aber nicht zu realisieren traute. Im Inneren lässt sich das Haus 12 schwer einordnen: Es ist ein Café, in dem man einkaufen kann, und ein Laden, in dem man etwas trinken und essen kann. An einem langen, massiven Holztisch arbeiten Menschen am Laptop, andere gönnen sich eine Pause. Bei gutem Wetter steht auch mal ein kleinerer Tisch vor der Tür. Das Ambiente ist minimalistisch, aber nicht karg, sondern freundlich und hell.

In den Regalen stehen Produkte mit kurzer Zutatenlisten: keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Aromen, kein raffinierter Zucker. Einige Lieferanten kommen aus München, alle scheinen sorgfältig ausgewählt zu sein. Verkauft wird hier nicht nur, was gut schmeckt, sondern auch die Idee, den eigenen Körper möglichst bewusst zu versorgen und ihm so zu einem langen, gesunden Leben zu verhelfen. „Longevity“ eben.

Damit trifft das Haus 12 den Zeitgeist. Food und Health verbinden sich zu einem Lebensstil, in dem Matcha, Kollagen, Superfoods und funktionale Zusätze für Achtsamkeit und Selbstfürsorge stehen. Wer sich auf Instagram mit gesunder Ernährung beschäftigt, dürfte sich hier sofort angesprochen fühlen. Was auf dem Tisch steht, lässt sich schließlich nicht nur konsumieren, sondern auch fotografieren und teilen.

Auch der „Everglow“ für zehn Euro folgt diesem Muster. Mango, Ananas, Sanddorn, Kurkuma, Kokosreismilch, Amlabeere und Astaxanthin ergeben einen fruchtigen, leichten Drink. Auf der Kreidetafel stehen die Zutaten allerdings auf Englisch. Dass „turmeric“ Kurkuma bedeutet, dürfte wahrscheinlich nicht jedem auf Anhieb geläufig sein. Aber dass das alles so formuliert ist, offenbart, an wen sich das Angebot richtet: an ein internationales und Wellness-orientiertes Publikum.

Was auf dem Tisch steht, lässt sich nicht nur konsumieren, sondern auch gut fotografieren. Foto: Catherina Hess

Hier kann man einkaufen, aber auch essen, trinken und arbeiten. Foto: Catherina Hess

Am deutlichsten zeigt sich das an der Matcha-Latte. Er wird aus hochwertigem japanischem Pulver zubereitet und mit Kokosreis-Milch aufgeschlagen. Die geeiste Variante schmeckt dezent süß und erfrischend. Für diejenigen, denen das nicht genügt, gibt es Agavensirup. Sechs Euro kostet die einfache Version, sieben Euro die mit Spirulina oder Fruchtpüree, acht Euro mit Kokoswasser. In Online-Portalen und auf Instagram nennen manche Gäste ihn bereits „den besten der Stadt“.

Auch beim Essen bleibt das Haus 12 seiner Linie treu. Der glutenfreie Chocolate Protein Chia Pudding und das Collagen Booster Bircher Müsli mit Vanille Protein, Mandelcreme, Beeren, Apfel und Zimt – beides natürlich vegan – kosten jeweils acht Euro. Sophie Gradow erzählt gern, was in den Schalen steckt und was die einzelnen Zutaten bewirken sollen. Sie tut das ruhig und ohne erhobenen Zeigefinger. Das passt zu einem Angebot, das mit vielen Gesundheitsversprechen arbeitet – auch wenn nicht jedes davon leicht zu überprüfen ist.

Neuerdings gibt es zudem herzhafte Brote aus Bio-Sauerteig, auch in einer glutenfreien Variante (12 bis 15 Euro). Belegt werden sie beispielsweise mit Miso-Champignons, Hummus, Pumpkin Seed Crunch, Chili-Sesam-Öl und Frühlingszwiebeln. Dazu gibt es Toppings wie Tempeh, Tofu Scramble oder Ei, die man für zwei bis drei Euro dazu bestellen kann. Die Brote tun der Karte gut, die sonst stark von Süßem, Smoothies und Superfoods lebt – und jedermanns Sache dürfte das nicht immer sein. Auch einen Cappuccino bekommt man, auf Wunsch sogar mit Bio-Kuhmilch – was den Laden ein wenig alltagstauglicher macht, ohne aber die Idee dahinter aufzuweichen.

Günstig ist das Haus 12 allerdings nicht. Aber wer dort einkehrt, will wahrscheinlich ohnehin nicht nur für Zutaten und Zubereitung zahlen, sondern auch für eine bestimmte Vorstellung von Qualität und Gesundheit: bewusst, schön angerichtet und passend zum derzeit modernen Lifestyle. Astrid Becker

Haus 12 Longevity, Hesseloherstraße 20, Eingang über die Occamstraße, Dienstag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, haus12.health