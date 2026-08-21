Es gibt sicher viele schöne Plätze, an die man sich im Buchwalsky setzen könnte. Der schönste aber ist vermutlich der neben der üppig gefüllten Brot- und Kuchentheke. Zumindest dann, wenn man bekennender Tram-Fan ist. Die fast wie ein Erker anmutende Nische bietet einen freien Blick auf die Barer Straße. Auf die Trambahnen, die hier alle paar Minuten vorbeifahren. Und auf das Gewusel dieser an Läden und Ladencafés reichen Straße. Die Barer Straße ist so zentral, wie es eine Straße außerhalb der Münchner Altstadt nur sein kann. Insofern: Hier ein Café zu eröffnen, macht Sinn. Und dann ist es auch noch ein solches, das sich „Feinkost“ als Namenszusatz gegeben hat. Und diesem wird es gerecht.

Zu erwähnen sind an der Stelle gleich zwei Dinge: das Rührei auf Brioche mit Avocado und Miso-Mayonnaise (zwölf Euro). Die Eier sind von einem Hof aus dem Chiemgau, man meint, das herauszuschmecken. Und auch wenn der Eindruck täuschen sollte: Es schmeckt allemal. Genauso wie das Pastrami-Sandwich mit Meerrettich und Zwiebel-Chutney (13 Euro). Das Brot kommt von Julius Brantner, der seine Bäckerei einen Tram-Halt entfernt hat und dessen Brote zum Besser-wird-es-nicht in der Münchner Gastro zählen. Neben Frühstück bietet das Buchwalsky auch einen Mittagstisch an, drei fixe Gerichte und eine wechselnde Tagessuppe.

Die Kunst an den Wänden des Café Buchwalsky stammt zu einem Großteil von örtlichen Künstlerinnen und Künstlern. Catherina Hess

Wer den Espresso im Stehen am Tresen trinkt, bekommt ihn im Buchwalsky schon für einen Euro. Catherina Hess

Beim Rührei auf Brioche mit Avocado und Miso-Mayonnaise meint man zu schmecken, dass die Eier dafür von einem Hof aus dem Chiemgau kommen. Catherina Hess

Das Buchwalsky ist kein Ort, der versucht, den betont günstigen Café-Ketten Konkurrenz zu machen, die in den vergangenen Monaten auch unweit der Uni aufgetaucht sind. Das wäre auch nicht möglich, die Bohnen kommen von einer kleinen Rösterei. Ein Cappuccino kostet vier Euro, ein Matcha Latte 5,50 Euro. Den Espresso gibt es für einen Euro, allerdings nur im Stehen, wie in Italien. Ein Hauch von Mailand in der Barer Straße. „Der wird gut angenommen“, sagt Betreiber Andreas Buchwalsky, der seinen gleichnamigen Laden als „alkoholfreie Tagesbar“, als „ungezwungenes Frühstückscafé“ beschreibt. Mieten kann man die Räumlichkeiten auch für Feierlichkeiten.

Stolz ist Buchwalsky auf zwei Dinge: darauf, dass für die allermeisten Produkte kleine Lieferanten aus der Region akquiriert wurden. Und darauf, dass das Bananenbrot sowie die übrigen Kuchen (ab 5 Euro) selbst gebacken sind. Und das Beste: Das Bananenbrot gibt es in Kombination mit einem Cappuccino schon für acht Euro. Max Fluder

Café Buchwalsky, Barer Straße 74, täglich von 8.48 Uhr bis 17.28 Uhr, instagram.com/cafe_buchwalsky

Donna Luise: Tagesbar mit fairen Preisen

An warmen Sommerabenden sind vor allem die Tische im Freien beliebt. Catherina Hess

Geöffnet hat Donna Luise seit November 2025. Davor war an derselben Adresse im Univiertel für einige Monate das Don untergebracht, eine Galerie für Münchner Künstler mit angegliedertem Café. Das Donna-Team sei eher zufällig auf die Räumlichkeiten gestoßen, sagt Betreiberin Hannah Frühbeis. Sie hätten eigentlich eine neue Bürofläche für ihr Start-up gesucht. Die haben sie in der Luisenstraße gefunden. Weil Frühbeis und ihre Kollegen schon länger in der Gastronomie tätig sind, bot es sich an, den vorderen Teil der Räume dafür zu nutzen.

An den Wänden hängen abstrakte Gemälde einer Münchner Künstlerin. Ansonsten ist der Innenraum schlicht in Weiß und Königsblau gehalten. Der Name erinnert noch an die alte Zwischennutzung, aus dem Don wurde Donna. Bei sonnigem Wetter entsteht schnell italienisches Flair, wenn die Gäste draußen vor dem Laden auf umfunktionierten Kisten sitzen, die Gläser mit Aperol Spritz in der Hand. Das findet sich auch bei der Weinauswahl: Ein Glas Primitivo aus Apulien gibt es für vier Euro. Eine Besonderheit, die sonst eher selten auf Münchner Karten steht, ist das Peroni-Bier (3,20 Euro für 0,33 Liter). Jede Woche gibt es auch ein neues Getränkeangebot, fünf kleine Helle für 13 Euro zum Beispiel oder Espresso Tonic für 4,50 Euro.

Neben dem klassischen Aperol Spritz gibt es auch eine Kreation mit Basilikum und Limette. Catherina Hess

Ansonsten bekommt man verschiedene Sorten Spritz für je 6,50 Euro, darunter den Klassiker mit Aperol, aber auch mit Sarti oder Campari. Die Spezialität des Hauses ist der Donna Spritz aus Basilikumsirup und Limette, eigens vom Team kreiert – erfrischend, süß und ein bisschen würzig. Die Snackkarte ist übersichtlich und vor allem aufs Teilen ausgelegt. Es gibt Schalen mit Oliven, Chips oder Nüssen, dazu Sandwiches aus dem Kontaktgrill (6,50 Euro). Wer es süß mag, bekommt auch Croissants mit verschiedenen Füllungen oder Bananenbrot. Durch die Nähe zur Technischen Universität holen sich vor allem viele Studierende ihre Snacks bei „Donna Luise“. Bei gutem Wetter ist aber auch abends viel los. Gerade an warmen Sommerabenden ist es deshalb eigentlich schade, dass die Bar schon früh schließt. Anna-Maria Salmen

Donna Luise, Luisenstraße 49, Montag bis Donnerstag 9.30 bis 18 Uhr, Freitag 9.30 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr, donnaluise.de

Florentine: Stilvoll frühstücken in schickem Ambiente

Yina Xu und Louis Kienle betreiben zusammen die Florentine Tagesbar. Catherina Hess

In einer Stadt, in der viele Cafés und Bars auf wenigen Quadratmetern mit zusammengewürfelten Möbeln und Self-Service auskommen, sticht die „Florentine Tagesbar“ in der Maxvorstadt deutlich heraus. Der durch hohe Fensterfronten lichtdurchflutete Gastraum des Eckhauses in der Gabelsbergerstraße ist großzügig mit neuwertigen Möbeln ausgestattet, schlicht, aber modern. Etwa zweieinhalb Jahre, bis Herbst 2025, hatte die vegane Burger-Kette „Swing Kitchen“ in den Räumlichkeiten gastiert. Nach deren Schließung hat nun im März das Florentine eröffnet, unter der Leitung von Yina Xu und Louis Kienle. Xu ist keine Unbekannte in der Münchner Gastroszene. Sie betreibt etwa die beiden Standorte des „Mamma Bao“ und das „Uncle Chen“, die alle ebenfalls in der Maxvorstadt liegen und für ihre authentisch asiatischen Gerichte bekannt sind. Mit der Florentine Tagesbar wagen sich Xu und Kienle auf ein etwas anderes Gebiet. Vom Frühstück bis zum nächtlichen Cocktail können Gäste hier verweilen. Die Inhaber nennen das einen All-Day-Ansatz.

Die große Bar ist das Herzstück des Raumes, der schlicht, aber modern eingerichtet ist. Catherina Hess

Die Interpretation des French Toast mit Heidelbeeren und Mascarponecreme sieht schön aus und schmeckt nicht zu süß. Catherina Hess

Nicht ganz „all day“ ist jedoch das Frühstücksangebot, denn das gibt es nur an Wochenenden und Feiertagen. Eine eher kleine, aber abwechslungsreiche Auswahl. Wer es eher klassisch mag, kann etwa das „Dänische Frühstück“ bestellen: Für 12,50 Euro gibt es aufgeschlagene Butter, Käse, Schinken, Marmelade und ein weich gekochtes Ei, dazu frisches Sauerteigbrot. Das gleiche Brot gibt es auch zu den „Eggs Florentine“, mit pochierten Eiern, Sauce hollandaise und Toppings zur Wahl (ab 16 Euro). Hinter „Tartine Florentine“ verbirgt sich ein Avocadobrot mit Joghurt und Salat, dazu wahlweise Lachs oder Ei (ab 14 Euro). Weitere herzhafte Optionen sind ein Grilled-Cheese-Sandwich (12 Euro) oder ein Pastrami-Sandwich vom Wagyu-Rind (19 Euro).

Wer es morgens lieber süß mag, kann zwischen Croissants, Pain au Chocolat und einer Joghurt-Granola-Bowl mit Beeren und Honig (10 Euro) wählen. Alternativ gibt es einen French Toast (13 Euro), der nicht nur mit seiner instagrammablen Optik besticht. Zum Trinken stehen verschiedene Tees (5,20 Euro) und Kaffeespezialitäten zur Auswahl. Milchtee-Varianten gibt es mit Matcha oder Chai (4,80 Euro). Und wer eine heiße Schokolade bestellt, bekommt ein Glas aufgeschäumte Milch, in das er oder sie cremige Schokodrops in individueller Anzahl einrieseln lassen kann (5,20 Euro). Am Ende des Vormittags verlässt man das Florentine satt und mit dem Plan, irgendwann auch die Cocktailkarte durchzutesten. Das nötige Kleingeld dafür sollte man im Florentine allerdings mitbringen. Katharina Haase

Florentine Tagesbar, Gabelsbergerstraße 63, Mittwoch bis Freitag 11.30 bis 23 Uhr; Samstag, Sonntag und feiertags 9.30 bis 23 Uhr, instagram.com/florentine.tagesbar

Tutu Kitchen: Bunter Brunch in charmanter Atmosphäre

Fein zusammengewürfelt, mit viel Retro-Optik: So präsentiert sich Tutu Kitchen. Stephan Rumpf/Stephan Rumpf

Ein Pfännchen Shakshuka, ein Stapel Pancakes und ein veganes Weißwurstfrühstück, dazwischen eine Schale Hummus mit Fladenbrot zum Teilen: Es ist kulinarisch betrachtet ein buntes Durcheinander, dass man sich beim Brunch im Tutu Kitchen zusammenstellen kann. Auch das Interieur kommt ein wenig zusammengewürfelt daher, mit seinen unterschiedlichen Holztischen und -stühlen in Retro-Optik. Zwischen den vielen gestriegelten, ins Kleinste durchkonzipierten Brunch-Spots der Stadt fällt Tutu Kitchen heraus – und genau das macht den Charme aus.

Dass es hier nun jeden Samstag auch Frühstück gibt, ist relativ neu. Bekannt ist das Lokal in der Steinheilstraße bislang hauptsächlich für sein Abendprogramm. Seit der Eröffnung Ende 2023 werden hier abends Mezze und Drinks in geselliger Atmosphäre serviert. Auch da hat sich Inhaber Twana Nedamaldeen nicht auf eine gastronomische Linie festgelegt: Neben zahlreichen nahöstlichen Gerichten stehen auch Fish and Chips auf der Speisekarte. Denn eines ist ihm besonders wichtig: dass sich seine Persönlichkeit, seine Handschrift hier widerspiegelt. Die findet sich überall im Restaurant. Im Namen Tutu, einem Spitznamen seiner Eltern für ihn. In den Möbeln, die er wegen seiner Affinität für die Sechzigerjahre gewählt hat. In der kleinen Holzbühne neben der Eingangstür, auf der jeden zweiten Montag Konzerte gespielt werden, weil ihm Musik viel bedeutet.

Inhaber Twana Nedamaldeen hat viel Persönlichkeit in sein Restaurant gesteckt. Stephan Rumpf

Im Tutu Kitchen gibt es jetzt auch Brunch – der ist bunt gemischt. Stephan Rumpf

Das Tutu Kitchen lässt sich nicht in klare kulinarische Kategorien einordnen. Das unterstreicht auch das neue Brunch-Menü. Die nahöstliche Küche macht dabei natürlich einen Teil aus. So gibt es zum Beispiel Shakshuka mit Feta (14,40 Euro), Sucuk mit Spiegeleiern (12,30 Euro) und eine Auswahl an Mezze sowie Dips, serviert mit dünnem Fladenbrot. Sehr zu empfehlen ist das Muhammara, eine Paste aus gerösteter roter Paprika und Walnüssen, garniert mit Granatapfelkernen (7,90 Euro). Dazu gibt es eben auch „westliche“ Klassiker wie Bio-Rühreier auf Sauerteigbrot (9,90 Euro), Croissants mit Butter und Marmelade (6,40 Euro) und vegane fluffige Pancakes mit Obst und Ahornsirup (12,40 Euro). Und für die bayerische Note noch vegane Weißwürste mit Breze und süßem Senf (11,20 Euro). Mit guter Qualität kann der Brunch im Tutu Kitchen definitiv punkten, ebenso mit der gemütlichen, unprätentiösen Atmosphäre. Und auch das vermeintliche Durcheinander der Gerichte zahlt sich aus: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Emily Joy Neumann

Tutu Kitchen, Steinheilstraße 10, Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr (ohne warme Küche, aber mit Kaffee und Kuchen) und 18 bis 1 Uhr, Samstag 9.30 bis 15 Uhr Brunch sowie 18 bis 1 Uhr, instagram.com/tutu_kitchen_mezze_bar