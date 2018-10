Café Puck

Das Café Puck gibt es seit mehr als 30 Jahren in der Maxvorstadt. Wo einst wilde Partys gefeiert wurden, geht es heute etwas gelassener zu, die Betreiber bezeichnen das Café selbst als "zweites Wohnzimmer für alle, die einfach eine gute Zeit haben wollen". Und so trifft man hier im Laufe des Tages unterschliedliche Menschen an, die entweder brunchen wollen, eine Kleinigkeit zu Mittag essen, sich zu Kaffee und Kuchen verabredet haben oder mit einem Bier auf den Feierabend anstoßen.

Beliebt ist das Puck vor allem bei Studenten. Es ist seit 2017 wieder geöffnet, davor war es 18 Monate lang wegen Umbaus geschlossen. Geändert hat sich in dieser Zeit einiges, aber ein "Wahrzeichen" ist freilich geblieben: die große alte englische Bahnhofsuhr.

Türkenstraße 33, geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, am Wochenende und feiertags 9 bis 20 Uhr, Telefon 089/2802280, E-Mail info@cafepuck.de Von Isabel Bernstein