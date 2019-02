7. Februar 2019, 18:57 Uhr München heute Cafés auf dem Schneespaziergang / Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Schneebedeckte Wiesen, weißbeflockte Bäume, klare Luft: In den vergangenen Tagen gab es gute Gründe, durch München zu spazieren. Vorausgesetzt natürlich, man hat ein bisschen Zeit.

So schön es ist, durch den Schnee zu stapfen - mit der Zeit zwingt einen die Kälte wieder in geschützte Räume. Wie gut, wenn gleich auf dem Spazierweg ein Café oder ein Kiosk zum Aufwärmen warten. Meine Kollegin Ana Maria Michel hat sieben Vorschläge für Sie. So kann man beispielsweise ein Feuer am Eisbach genießen oder auf der Alten Utting bei einem warmen Getränk an Deck den Sonnenuntergang betrachten.

Dort tauen dann auch nach einem langen Schneespaziergang die kalten Hände und Füße schnell wieder auf. Denn Winter ist nun wirklich kein Grund, um nur daheim zu sitzen.

Das Wetter: Zwischen den Wolken zeigt sich immer wieder die Sonne, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen bis auf neun Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Staatsanwaltschaft überprüft 100 Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum Die Verdächtigen stammen alle aus dem "priesterlichen Bereich". Inwieweit die Fälle aus den vergangenen Jahrzehnten noch geahndet werden können, ist fraglich. Zum Artikel

Rechtsextreme und Islamisten unterstützen türkischen Verband Der "Bund türkischer Vereine in München" hat mehr als 50 Mitglieder, darunter auch fünf Vereine, die der Verfassungsschutz beobachtet. Zum Artikel

Keine Schlangen mehr im KVR - dafür warten viele zu Hause Die Terminvergabe im Kreisverwaltungsreferat funktioniert, aber die Wartezeiten auf die Termine sind teils enorm. Was die Behörde dagegen tun will. Zum Artikel

Wie DNA-Abgleiche zum Täter führen Ein Einbrecher, der eine Blutspur am Tatort hinterlässt, oder eine Vergewaltigung im Taxi: Polizei und Staatsanwaltschaft erklären, wie sie mit entsprechenden Spuren Fälle aufklären. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg