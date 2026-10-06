In einer Nebenstraße zwischen Marienplatz und Stachus steht ein kleines Schild vor einem Restaurant: „This is the Café I was Telling you about“, das ist das Café, von dem ich dir erzählt habe. Dahinter befindet sich das Café Saanu in der Damenstiftstraße. Durch die großen Fensterfronten wirkt das Café hell und lädt zum Verweilen ein. Genau das wünschen sich auch die Inhaber Tashi Bhutia und Cécile Bhutia. Sie wollen einen Ort schaffen, an dem alle locker und ganz sie selbst sein können. Mit der Eröffnung ihres Cafés im April dieses Jahres hat das junge Ehepaar sich den Traum von der Selbstständigkeit verwirklicht.

Was man von außen noch nicht erkennen kann, ist der nepalesische Einfluss des Cafés, der einem aber spätestens beim Blick in die Speisekarte deutlich wird. Neben Frühstücksklassikern wie New York Bagel mit Lachs (13,90 Euro) und Avocado Hausbrot (11,90 Euro) kann man hier auch seine Stulle mit Hähnchen in einer pikanten Chutney Marinade bestellen (13,90 Euro), wahlweise mit Guacamole oder mit Rote-Bete-Hummus. Die Speisen werden nicht nur mit viel Liebe zum Detail angerichtet, sie schmecken auch genauso gut, wie sie aussehen.

Das Café, von dem ich dir erzählt habe: Die Betreiber machen mit einem Aufsteller auf ihr Lokal aufmerksam. Robert Haas

Frisch und zugleich würzig-pikant: Das Hausbrot mit Saanu Chicken überzeugt nicht nur optisch. Robert Haas

Im Café Saanu werden die nepalesischen Teigtaschen von Papa Guna Gurung handgefaltet. Robert Haas

Aufgewachsen ist Tashi Bhutia selbst als Gastrokind. Damals hat sein Vater Guna Gurung zwei Restaurants in München betrieben. Es gehörte zu Bhutias Alltag, seine Hausaufgaben im Restaurant zu machen und gelegentlich im Laden seines Vaters auszuhelfen. Als seine Noten und die seines Bruders aber schlechter wurden, entscheid sich Bhutias Vater, die Restaurants zu schließen. Gurung wollte, dass seine Kinder sich ganz auf die Schule konzentrieren können. Dafür gab er damals seinen eigenen Traum auf.

Heute arbeitet Bhutias Vater im Café Saanu in der Küche. Für Tashi Bhutia war klar: „Wenn ich mal ein Café aufmache, will ich auf jeden Fall gute und viele Speisen anbieten. Und dann frage ich auf jeden Fall meinen Papa, ob er das mit mir zusammen macht, um ihm etwas zurückzugeben.“

Spicy-Chilli-Momos wie aus der Kindheit von Inhaber Tashi Bhutia. Robert Haas

Ein Signature Drink des Cafès: der Sakura Lavendel Matcha. Robert Haas

Das Highlight der Speisekarte sind die handgefalteten Momos. Die gefüllten Teigtaschen werden in Nepal zu jeder Tageszeit gegessen, so Inhaber Tashi Bhutia. Das geht jetzt auch im Café Saanu. Wer eine Abwechslung von Rührei und Brot braucht, kann sich hier die hausgemachten Momos bestellen. Ob Veganer oder Chili-Liebhaber: Im Café Saanu kommt jeder auf seine Kosten. Die Teigtaschen gibt es mit Huhn oder vegan mit Tofu. Man kann sie pur bestellen oder jetzt, wo es kälter wird, als Momo Jhol (16,90 Euro) in einer Curry-Creme-Suppe mit Gemüse oder Spicy Chili (15,90 Euro). Letzteres ist auch Bhutias Favorit: „Das erinnert mich so an meine Kindheit.“

Bestellt wird an der Theke, wo sich auch eine kleine Kuchenvitrine und Croissants finden. Zu trinken gibt es neben den Kaffeeklassikern ausgefallene Signatur Drinks. So wie aktuell den Sakura Lavendel Matcha. Das hier hochwertiger Matcha verwendet wird, verrät nicht nur die Farbe, sondern auch der Geschmack. Aktuell feilt das Team um Tashi und Cécile Bhutia schon an neuen Kreationen.

Café Saanu, Damenstiftstraße 2, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr.