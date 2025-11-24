Der Renner im Café Regenbogen am Goetheplatz war die Currywurst. Am letzten Tag vor dessen Schließung verkaufte sie sich besonders gut. Mehr als 25 Jahre lang wurden im Café des Vereins der Münchner Aids-Hilfe unter der Woche im Schnitt 200 Mittagessen pro Tag ausgegeben. Doch in seiner bisherigen Form mit täglichem Mittagstisch wird es das Regenbogen nicht mehr geben, sondern nur noch als Veranstaltungsort oder Treffpunkt für die Community.

„Die Tagesgastronomie im sozialen Sektor hat enorme Schwierigkeiten“, erklärt Tobias Oliveira Weismantel, geschäftsführender Vorstand der Münchner Aids-Hilfe. „Ich kann das Café nicht wie bisher weiterführen, ohne dabei den ganzen Verein zu gefährden.“ Zum Teil werde zwar die Münchner Aids-Hilfe von der Stadt und von weiteren Förderern unterstützt, sagt Oliveira Weismantel, doch 1,3 Millionen Euro ihres Jahresumsatzes von insgesamt fünf Millionen Euro müsse sie selbst erwirtschaften.

Dass das Café Regenbogen in der Lindwurmstraße rote Zahlen schreibt, sei eine Entwicklung, die sich bereits über das letzte Jahrzehnt abgezeichnet habe. Wegen erhöhter Einkaufs- und Betriebskosten sowie einer Mieterhöhung im letzten Jahr um 40 Prozent habe er aber schlussendlich die Reißleine ziehen müssen, sagt Oliveira Weismantel. Anfang des Monats war Schluss, seither laufen Umbauarbeiten am ganzen Gebäude.

Das Objekt gehört einem Schweizer Privatier. Das Regenbogen war im Erdgeschoss untergebracht, in den Stockwerken darüber Büro- und Tagungsräume sowie Wohneinheiten für queere Seniorinnen und Senioren und therapeutische Wohngruppen. Für Letztere sucht der Verein aktuell nach neuen Räumlichkeiten, weil Stockwerke zum Teil vom Vermieter gekündigt wurden und rückgebaut werden müssen.

Ein Umzug des Cafés sei keine sinnvolle Option gewesen, sagt Oliveira Weismantel. Das hätte bloß hohe Zusatzkosten verursacht und zusammengehörende Projekte auseinandergerissen. Innerhalb der Organisation der Münchner Aids-Hilfe gehört das Café Regenbogen zum Bereich Arbeit und Beschäftigung, der Langzeitarbeitslose zu einem strukturierten Arbeitsalltag zurückführt. Zu deren Aufgabenfeldern gehören Hauswirtschaft, Büroarbeit, Veranstaltungswesen und eben die Gastronomie. Dieses Programm wolle die Aids-Hilfe auch künftig weiterführen, sagt Oliveira Weismantel. Die fünf Festangestellten und vier Auszubildenden im Bereich Arbeit und Beschäftigung würden zum Beispiel im Catering eingesetzt.

Es sei entscheidend, dass der soziale Charakter der Einrichtung erhalten bleibt, findet Oliveira Weismantel, denn sie sei ein Ort der Begegnung, der Beschäftigung und der Antidiskriminierung. Menschen mit HIV würden noch immer ausgegrenzt und diskriminiert. Im Regenbogen dürften sie sich frei und akzeptiert fühlen. Aktuell sammle man Wünsche aus der Community, wie das Café in Zukunft aussehen könnte. Konkrete Forderungen seien dabei bislang nicht rückgemeldet worden, sagt Oliveira Weismantel, bloß der grundsätzliche Wunsch, wieder zusammenkommen zu können.

Der soziale Charakter der Einrichtung soll trotz des Umbaus erhalten werden, sagt Tobias Oliveira Weismantel von der Münchner Aids-Hilfe. (Foto: Paul Dittmann)

Am 14. Januar soll das neue Veranstaltungszentrum nach Umbau wiedereröffnen. An diesem Tag feiert die Münchner Aids-Hilfe auch ihr 42-jähriges Bestehen. Bis dahin wird noch ein Programm für das neue Gastronomie-Konzept erarbeitet. Es soll eine kleine Bühne für Poetry-Slams geben und auch der Drag-Brunch soll fortgeführt werden.

Außerdem gibt es die Idee, das Café zumindest an einem Wochentag wieder fürs Mittagsgeschäft zu öffnen. Ob der Preis pro Mittagsgericht wie zuvor bei 7,40 Euro liegen wird, könne er nicht versprechen, sagt Oliveira Weismantel. Es sei aber sein Wunsch, dass sich in einem immer teurer werdenden München nach wie vor jene Menschen das Essen dort leisten können, für die es ursprünglich einmal gedacht war.

Die offene Küche des Cafés bleibt auch beim Umbau erhalten und kann, wie auch die Tagungsräume, intern wie extern gemietet werden. Oliveira Weismantel kann sich zudem vorstellen, die Küche wieder fürs Showkochen zu nutzen oder Gastköche aus der Münchner Gastronomie einzuladen, wie man es früher beim Projekt „Köche gehen fremd“ gemacht habe. Natürlich werde auch die Currywurst im neuen Café Regenbogen wieder ihren großen Auftritt haben. Ein „Currywurst-Tag“ sei jedenfalls nicht auszuschließen.