Natürlich gibt es im Café Nuvola Dinge mit der beliebtesten Steinfrucht des Jahres, man kann sich kaum entscheiden zwischen Pistazien-Croissants, Pistazien-Käsekuchen, Pistazien-Chai und Pistazien-Matcha. Der Trend, der in etwa so alt ist wie das Café, nämlich etwas mehr als ein Jahr, scheint die Gäste immer noch anzuziehen. Am Wochenende zur beliebten Brunch-Zeit sind im Café Nuvola in Neuhausen fast alle Tische belegt.

Beim Durchschauen der Karte fällt schnell auf: Die Pistazie ist nicht der einzige Hype, auf den das Café setzt. Es gibt mehr als zehn verschiedene Matcha-Arten und so viele Getränke Specials (von Pumpkin Spice Latte für 6,80 Euro bis zur Erdbeerschokolade für 7,20 Euro ist alles dabei), man hat fast das Gefühl, man sei bei Starbucks. Beim Essen ist es ähnlich. Neben dem klassischen Avocado-Brot mit Ei (14 Euro) und unterschiedlichen Frucht-Bowls (zwischen 12 und 15 Euro), gibt es orientalische Spezialitäten wie Shakshuka (14,90 Euro) und türkische Klassiker, etwa das in eingekochten Tomaten versunkene Rührei Menemen (ebenfalls 14,90 Euro).

Das alles ist, selbst im Münchner-Vergleich, eher teuer. Für den Preis sind die Portionen zu klein. Das Brot ist dünn geschnitten, die Haferflocken in der Bowl beschränken sich auf ein paar Teelöffel. Dafür sind die Gerichte liebevoll und abwechslungsreich verziert – auf dem Avocado-Brot thront eine Traube Johannisbeeren, daneben verschiedene Körner und Rohkost und auch den Bowls mangelt es nicht an optischer Vielfalt.

Im Gegenteil. Alles, was man hier essen oder trinken kann, ist ästhetisch perfekt. Das Problem daran: geschmacklich ist es das nicht. Der griechische Joghurt in der Bowl schmeckt nach Vanille, der Kaffee ist so leicht, dass man die Bohne nicht schmeckt und auch das Avocado-Brot ist nichts Besonderes.

Das Avocado-Brot wird im Café Nuvola mit frischen Beeren und Tomaten serviert. (Foto: Robert Haas)

Das Pistazien-Croissant wird von den Inhabern zurecht als Bestseller angepriesen. (Foto: Robert Haas)

Aber vielleicht geht es im Café Nuvola auch gar nicht so sehr ums Essen, vielleicht soll hier auch eine Atmosphäre verkauft werden, nach der sich viele Menschen sehnen. Im Café Nuvola glitzern die Tischbeine golden. An den Wänden hängen Spiegel, die Sessel sind mit weißem Stoff überzogen, in den Vasen stehen Kunstblumen. Auf manch einen mag das starr und leblos wirken, andere fühlen sich vielleicht an ihren letzten Urlaub in Dubai erinnert. Die Preise passen zu der Einrichtung, die das Gefühl vermittelt: Ja, ich kann mir etwas leisten!

Das Café gehört Bella Zursuo und ihrem Ehemann Volki. Beide kommen ursprünglich nicht aus der Gastronomie, „aber Bella liegt es im Blut“, sagt ihr Mann am Telefon, der Vater war Sternekoch. Weil Bella Zursuo unglücklich in ihrem alten Job war und schon länger von einem Café träumte, suchten die beiden nach einer passenden Location. Ihr Café war vorher ein Schreibwarenladen. Sie haben ihn selbst kernsaniert. Bella Zursuo kann die Tradition ihrer Eltern – kochen mit Seele, backen mit Amore, wie es auf der Website heißt – nun im Nuvola weitertragen. Dass sie liebt, was sie macht, merkt man an der optischen Perfektion der Speisen, der Kuchen und des Café-eigenen Instagram-Kanals.

Das Nuvola Café scheint genau zu wissen, welches Publikum es ansprechen möchte. Wenn man gerne bodenständig isst und nicht viel Geld dafür ausgeben möchte, dann ist man hier definitiv falsch. Wenn es aber auch mal etwas teurer sein darf, etwas mehr Schnickschnack, etwas mehr Instagram, direkt auf dem Tisch, dann ist das Nuvola genau das Richtige.

Nuvola Café, Hirschbergstraße 34 in 80634 München, Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr