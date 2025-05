Wo nach Perfektion gestrebt wird, müssen alle Details stimmen. So entschied sich Café-Betreiber Barry Berisha vor zwei Jahren zu einem etwas radikalen Schritt. Jahrelang hatte sein Café in der Barer Straße 61 auf den naheliegenden Namen Barer61 gehört. Doch nach einem Umbau, der sich wegen coronabedingten Personalmangels über drei Jahre erstreckte, war für Berisha klar: Ein erneuertes Konzept benötigt einen neuen Namen. Sonst könnte das höchste Gut der Gastronomie in Mitleidenschaft gezogen werden: die Kundenzufriedenheit. Schließlich weckt ein alter Name Erwartungen, dass die Dinge so geblieben sind, wie sie einst waren. Doch das Café „Nebenan“, so der neue Name, bringt einige Veränderungen mit sich.