Konzertwoche mit Stéphane Belmondo in Passau.

Von Oliver Hochkeppel, Passau

Das war so eine Sternstunde, wie es sie nur bei Festivals gibt: Bei den "Inntönen" im August wurde nachts im Weinstadel noch gejammt, als sich um Mitternacht Stéphane Belmondo die Trompete eines Kollegen griff und ein Geburtstagsständchen für Mirja-Leena Zauner blies, die Frau und rechte Hand vom Festivalmacher Paul Zauner. Das Feuerwerk, das der 54-jährige Franzose da aus dem Stand abbrannte, machte deutlich, warum er seit vielen Jahren zur Champions League der Jazztrompeter gehört. Also nicht nur mit den heimischen Cracks von Stéphane Grappelli und Michel Legrand bis zu Jacky Terrason und Sylvain Luc unterwegs war, alle wichtigen französischen Preise gewonnen und mit seinem Bruder, dem Saxofonisten Lionel Belmondo, mit Brotherhood eine der langlebigsten und erfolgreichsten Bands des Landes vorzuweisen hat. Sondern auch mit US-Stars wie Gil Evans, Dee Dee Bridgewater oder Yusef Lateef spielt. Zu den Zauners ist das Verhältnis spätestens seit den Inntönen so eng, dass Belmondo jetzt den Jahreswechsel auf ganz besondere Weise verbringt: Vom 27. Dezember bis zum 2. Januar gibt er sieben Tage lang jeden Abend zusammen mit dem Quintett des amerikanischen Jazz-Piano-Urgesteins Kirk Lightsey ein Konzert im Café Museum Passau, dem renommierten Jazzclub der Stadt, dessen Programm Zauner ebenfalls seit vielen Jahren betreut.

Stéphane Belmondo & Kirk Lightsey Quintet, Mo., 27. Dez., bis Mo., 2. Jan., 18 Uhr (am 31. um 19 Uhr), Café Museum, Bräugasse 17, Tel. 0851/ 21 24 64 10