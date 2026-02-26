Eine ausgeprägte Kaffeekultur verbinden viele wohl zuerst mit Italien, vielleicht denkt man auch an Wien mit seinen traditionsreichen Kaffeehäusern. Vietnam ist dagegen vielleicht noch nicht so bekannt dafür. Dabei gibt es auch dort eine besondere Kaffeekultur – sie ist nur anders als das, was man hierzulande gewohnt ist, sagen Thanh Nguyen, Minh Le und Minh Khoa Nguyen. Die drei Freunde haben Anfang Januar das Cà Phê Phin in der Thierschstraße eröffnet und wollen damit die asiatischen Geschmäcker nach München bringen.

Kaffeetrinken sei in Vietnam eine entspannte Angelegenheit, sagen sie. Man sitze länger beieinander, alles sei entschleunigter als der schnelle Espresso. Dieses Gefühl vermitteln sie in dem kleinen Café in der Nähe des Isartors ziemlich gut. Gerade durch den begrenzten Platz wirkt es gemütlich. Die Einrichtung ist schlicht, aber es gibt Sitzkissen und viele Pflanzen, die sich teilweise von Regalen an den Wänden herunter ranken.

Zu trinken gibt es zum Beispiel den Viet Coffee Cloud Salt Cream (5,80 Euro). Er besteht aus frisch gebrühtem Kaffee mit einem Schaum aus Kondensmilch und einem Hauch Salz, ein Klassiker der vietnamesischen Kaffeekultur. Die Betreiber bieten aber auch Eigenkreationen an, unter anderem mit Pandan – die Blätter der Pflanze werden in Pulverform zum Kochen verwendet und schmecken ähnlich wie Vanille.

Auch Getränke mit Ube kann man probieren: Die kräftig lilafarbene Wurzel gibt einen leicht nussigen Geschmack. Beides ist zwar nicht typisch vietnamesisch, aber in Asien allgemein beliebt, sagen die Betreiber. Hierzulande sind die Zutaten hingegen noch kaum bekannt. Zu den Getränken gibt es Cheesecake in den gleichen Geschmacksrichtungen – oder klassisch mit gebräunter Kruste (5,40 Euro).

Ube wiederum färbt den Kaffee lila. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch der Käsekuchen hat im Cà Phê Phin zuweilen eine ungewöhnliche Farbe. (Foto: Stephan Rumpf)

Minh Khoa Nguyen betreibt das Cà Phê Phin gemeinsam mit Thanh Nguyen und Minh Le. (Foto: Stephan Rumpf)

In der Stadt gebe es bisher noch kein anderes rein vietnamesisches Café, sagen die Betreiber. Die Münchner müssten sich auch noch an die ungewohnten Geschmäcker gewöhnen. Manche würden sich nicht an das Unbekannte herantrauen und daher die klassischeren Kaffeesorten bestellen – auch Cappuccino (3,70 Euro) und Espresso (2,50) bekommt man im Cà Phê Phin. Dabei entgeht ihnen etwas: Pandan und Ube verleihen den Getränken leuchtende Farben, die sich auf jedem Instagram-Post gut machen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch. Das hellgrüne Pandan mit dem vanilligen Geschmack passt gut zum Coconut Cloud, der aus Kokoswasser auf Eis und einem Schaum aus Kondensmilch besteht (5,50 Euro).

Gerade die Getränke mit Eis funktionieren im Frühling und Sommer wohl noch einmal besser als an einem kühlen Februartag, bei hohen Temperaturen sind sie sicher sehr erfrischend. Auch die Betreiber setzen auf die warmen Monate – ihr Café ist aber auch im Februar gut besucht. Stück für Stück wollen sie das Angebot ausbauen, kündigen sie an. Für den Start wollten sie die Münchner nicht zu sehr mit ungewohnten Geschmäckern überfordern. Bald soll es aber unter anderem auch Snacks für unterwegs geben.

Cà Phê Phin, Thierschstraße 8, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr