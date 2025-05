Den meisten Kaffeetrinkern ist die Gewohnheit eigen, sich morgens nach dem Aufstehen auf ihren Kaffee zu stürzen - in Erwartung des wach machenden Effekts. Mit derart viel Elan, wie es auf dem Bild an der Wand des Cafés Nine Fine Roastery geschieht, tun es allerdings wenige: Die abgebildete Figur taucht per Kopfsprung in das koffeinhaltige Getränk ein.

Das Bild ist sicherlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen - und doch ist das Eintauchen in die Welt des Kaffees hier durchaus Programm. „Guter Kaffee ist meine Priorität Nummer eins“, sagt die Betreiberin Jovana Damnjanović. „Es soll der beste sein, den die Gäste je getrunken haben.“

Beste sein, danach strebt Damnjanović auch außerhalb ihres Lokals. Die 30-Jährige ist Profifußballerin, seit 2017 beim FC Bayern unter Vertrag. Allzu viel Fußballbezug steckt nicht in der Nine Fine Roastery in Neuhausen. Wer das Lokal betritt (und damit die erste Hürde bereits gemeistert hat, denn von draußen ist das Café in Ermangelung großer Schilder ausgesprochen unscheinbar), sieht keine Ansammlung von Trikots oder Pokalen wie in manchen Sportsbars. Stattdessen findet sich der Besucher oder die Besucherin in zwei Räumen mit dunkelgrünen Wänden wieder, die von knallbunten Stühlen optisch dominiert werden.

Die hölzerne Bar ist das Herzstück des Cafés, im hinteren Raum sorgt eine Pflanzenwand für einen floralen Touch. Der Fußball aber spielt im Café auf den zweiten Blick dann doch eine gewichtige Rolle. Das fängt beim Namen der Nine Fine Roastery an. Stürmerin Damnjanović trägt die Rückennummer 9 auf dem Trikot. Außerdem hat es ein Trikot dann doch ins Café geschafft, es ist eins von ihr selbst. Es hängt unterhalb der selbst gerösteten Kaffeebohnen.

Und auch das Frühstücks-Angebot, das von 9 bis 14 Uhr bestellbar ist, weist einen indirekten Fußball-Bezug auf. So ist beispielsweise das beliebte Menü „Gigi Spezial“, ein Brot mit Rührei, Lachs und Limetten-Pesto, nach Giulia Gwinn benannt. Sie ist Damnjanovićs beste Freundin, Trauzeugin und Mitspielerin beim FC Bayern.

Ein weiteres Highlight der Frühstücks-Karte ist der Antipasti-Teller mit dreierlei Hummus und gegrilltem Gemüse. Zudem gibt es Jovana Damnjanovićs eigene Lieblingskreation, das „Jovi Spezial“: ein hausgemachtes Brot mit Serrano-Schinken, viel Rucola und Birnen-Chutney. Die Platten kosten jeweils 16,90 Euro.

Das Brot in der Nine Fine Roastery ist hausgemacht - dazu gibt es viel Serrano-Schinken. (Foto: Catherina Hess)

Das Café ist gemütlich eingerichtet. Wer Bezüge zum Fußball sucht, muss genau hinschauen. (Foto: Catherina Hess)

Üppig: Das Brot mit Avocado. (Foto: Catherina Hess)

Die Terrasse ist ausladend und bietet Schatten, ideal für einen sonnigen Tag. (Foto: Catherina Hess)

Auch auf der groß angelegten Terrasse gibt es – sei es gewollt oder ungewollt – etwas, das an Fußballstadien erinnert. Auf einen Holzbalken sind Plastikschalen montiert, die an die Sitze in Fußball-Arenen erinnern.

Wer also auf subtile Fußball-Bezüge steht oder auch nur in die Welt des Kaffees eintauchen möchte, für den könnte die Nine Fine Roastery eine gute Anlaufstelle darstellen.

Nine Fine Roastery in Neuhausen, Hirschgartenallee 24, 80639 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr