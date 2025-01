Die Geschirrschränke vieler Haushalte haben eine Gemeinsamkeit: das Wirrwarr an Tassen, alten und neuen, großen und kleinen. Manche selbst gekauft, andere hat man beim Schrottwichteln geschenkt bekommen. Und in den meisten Küchen findet sich auch sie: die Blümchen-Tasse aus Omas altem Kaffee-Service, mit schnörkeligem Henkel und Kitsch-Muster. Im Café Mucki & Floyd kann es passieren, dass der bestellte Cappuccino in genau so einem blumigen Exemplar serviert wird. Doch die Oma-Tasse ist nicht das Einzige, was einem beim Frühstücks-Besuch im Glockenbachviertel ein wohliges Gefühl verleiht.

Das Mucki & Floyd an der Ickstattstraße ist ein kleines Café mit einem eher unscheinbaren Äußeren. Drinnen ist es beim Besuch an einem späten Sonntagmorgen weder so laut noch so vollgestopft wie in anderen hippen Brunch-Lokalen der Stadt. Die Einrichtung wirkt wie der bunte Tassenstapel hinter der Theke fröhlich zusammengewürfelt. An den hellgrünen Wänden hängen Gemälde, die sich auch gut in Omas Wohnzimmer machen würden, Tische und Stühle passen nicht zwingend zusammen, aus dem Blumentopf ragt ein Pride-Fähnchen heraus und über allem hängt eine große Discokugel.

Blick in den Gastraum des Mucki & Floyd (Foto: Robert Haas)

Das Café ist liebevoll eingerichtet. (Foto: Robert Haas)

Chefin „Mucki“ (eigentlich Helena) bekommt in der Küche Hilfe von Mama und Papa. (Foto: Robert Haas)

Frühstück gibt es im Mucki & Floyd nur am Wochenende, dann aber bis 14 Uhr. Neben Brotkorb, Butter und Marmelade (zusammen für 4,20 Euro) gibt es auch Porridge (11,90 Euro) mit Chiasamen, Banane, Apfelmus und Zimt. Zudem eine große Auswahl an Pancakes, entweder herzhaft mit Lachs oder Bacon und Spiegelei (jeweils 14,90 Euro) oder in süßen Varianten, beispielsweise mit Banane und Nutella (11,90 Euro).

Es gibt auch Brote, wahlweise mit Hummus oder Avocadocreme und Salat (10,90 Euro). Dazu kann man diverse Toppings bestellen, etwa ein pochiertes Ei (3 Euro). Was auf keiner guten Frühstückskarte fehlen darf, ist natürlich Rührei (aus drei Eiern, 7,80 Euro), auch hier gibt es diverse Extras zur Auswahl wie Feta, Tomaten oder Bacon (jeweils 2 Euro). Für den größeren Hunger steht zudem Shakshuka (gut gewürzte Tomaten-Paprika-Soße mit Eiern und Brot, 14,90 Euro) auf der Karte. Wer danach noch einen süßen Abschluss braucht, kann sich aus der Kuchenvitrine etwas aussuchen. Das Angebot (pro Stück 4,20 Euro bis 5,60 Euro) ist wie alles im Mucki & Floyd hausgemacht und mit regionalen Zutaten zubereitet.

Shakshuka: Würzige Tomaten-Paprika-Soße mit Eiern und Brot (Foto: Robert Haas)

Wie alles im Mucki & Floyd sind auch die Kuchen und Torten aus regionalen Zutaten selbst gemacht. (Foto: Robert Haas)

An Getränken gibt es einen cremigen Cappuccino (3,10 Euro) sowie andere Kaffeespezialitäten. Die Bohnen stammen aus der Münchner Kaffeerösterei Vogelmaier. Hafermilch kostet einen Aufpreis. Zudem gibt es Tees (4 bis 5 Euro), heiße Schokolade oder Chai Latte (jeweils 4,10 Euro), Säfte (4,50 Euro), Limo (bis 4,50 Euro) und weitere Kaltgetränke.

Im Mucki & Floyd fühlt man sich ein wenig wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Und weil die meisten Menschen gerne im Wohnzimmer sitzen, ist das Publikum hier ebenso bunt zusammengewürfelt wie die Einrichtung. Wer also Lust auf ein entspanntes Frühstück mit ein bisschen Nostalgie hat, der ist im Mucki & Floyd richtig.

Mucki & Floyd, Ickstattstraße 2, 80469 München, Telefon: 089/26949015, Öffnungszeiten: Donnerstag 18 bis 0 Uhr, Freitag 19 bis 1 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr und 19 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr, Frühstück Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr.