Über Tanz zu reden, ist in etwa so schwierig wie über Musik. Worte können immer nur unzureichend sein. Eine neue Talk-Reihe stellt sich dieser Herausforderung: Im Salon des Cafés Luitpold unterhält sich Dramaturg Serge Honegger mit Mitgliedern des Bayerischen Staatsballetts über aktuelle Produktionen. Auftakt ist am Freitag, 20. Januar. Unter dem Titel "Zur Philosophie des Anfangs im Ballett" soll es um Alexei Ratmanskys Choreografie "Tschaikowski Ouvertüren" gehen, deren Uraufführung knapp einen Monat zurückliegt und die in dieser Saison noch einige Male zu sehen sein werden. Gemeinsam mit Honegger blicken Principal Julian MacKay und Demi-Solistin Jeanette Kakareka auf die Premiere zurück. Das Gespräche wird auf Englisch geführt, für alle, die nicht ins Café Luitpold kommen können, gibt es einen Livestream auf Youtube.

Ballett-Talk, Fr., 20. 1., 19 Uhr, Salon Café Luitpold, Briennerstraße 11, Infos, Karten für Salon oder Livestream unter www.cafe-luitpold.de