So virtuos wie ihre Flamenco-Gitarren bespielen Jan Pascal und Alexander Kilian inzwischen auch die Möglichkeiten der digitalen Präsentation und Selbstvermarktung. Mit ihrem eigenen Label und Streamingportal samt Podcasts, Downloads und Social-Media-Präsenz haben sich die beiden für ihr Café del Mundo-Weltmusik-Duo eine feste Fangemeinde erspielt. Für aufwändige Projekte wie das neue Album, das im Frühjahr mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen wird. Oder für ganz intime, akustische Duo-Konzerte wie jetzt in der neuen "Welt im Silbersaal"-Reihe im Deutschen Theater. "Winterhauch" heißt ihr Programm, mit dem die zwei Virtuosen wieder ihr über die Gitarrenszene hinaus bekanntes, unverwechselbares Band zwischen Flamenco und Pop, zwischen Klassik und Ethno, zwischen Jazz und Techno ziehen.

Café del Mundo, Do., 15. Dez., 20 Uhr, Silbersaal im Deutschen Theater, Schwanthalerstr. 13, Tel. 21 83 73 00