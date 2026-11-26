Man könnte meinen, die Münchnerinnen und Münchner hätten nur darauf gewartet, dass das Café Dede aus Augsburg endlich auch einen Ableger in ihrer Stadt eröffnet, so lang ist in diesen Tagen die Schlange im Eingang des neuen Cafés im Lehel . Bei vielen muss es wohl so gewesen sein, vermutet Furkan Ugurlu, der das Dede zusammen mit seinen vier Geschwistern betreibt. Denn seit Jahren kämen regelmäßig Gäste aus München nach Augsburg und forderten nicht selten die Expansion gen Süden.

Seit fast zwei Wochen gibt es nun auch ein Dede in der Liebigstraße. Für diesen Schritt sei entscheidend gewesen, erklärt Ugurlu, dass die Räumlichkeiten zur Marke und der Geschichte dahinter passten. Und tatsächlich, die hohen Decken und Bogenfenster erinnern ein wenig an die Augsburger Vorlage. Ihr erstes Café eröffnete die Familie Ugurlu 2022, das zweite namens Nene folgte zwei Jahre später und im Sommer dieses Jahres kam noch ein Hotel dazu.

„Wir sind das deutscheste Café überhaupt“, sagt Furkan Ugurlu über das Dede, das er mit seinen Geschwistern betreibt. Foto: Robert Haas

Nichts von all dem sei geplant gewesen, sagt Ugurlu, denn er und seine Geschwister sind beruflich eigentlich anderweitig ausgebildet und eingespannt, unter anderem als Betriebswirt, Jurist und Ärztin. Dass sie so gute Ausbildungen genießen durften, hätten sie ihren Großeltern zu verdanken, die in den Sechzigerjahren als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen, sagt deren drittgeborener Enkel. Ihre Geschichte zu erzählen und ihr Erbe in dritter Generation weiterzuführen, sei die Idee hinter dem Café „Dede“ – was im Türkischen übrigens „Großvater“ bedeutet.

Oft wird das Dede deshalb als „türkisches Café“ bezeichnet, was Ugurlu nicht recht gefällt, weil ihm dieser Begriff zu sehr nach Kaffeehaus für Männer oder Dönerimbiss klingt. „Wir sind das deutscheste Café überhaupt, denn bei uns sitzt der Querschnitt der Gesellschaft“, sagt er. Zumindest was die Speisekarte angeht, kann man aber doch von türkischen Einflüssen sprechen. Im Dede gibt es Köfte und Manti sowie Çay-Tee und türkischen Mokka. Am Wochenende kann man außerdem ausgiebig frühstücken, sollte man denn einen Platz bekommen (Café Dede, Liebigstraße 8, Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr, www.dedelovesnene.com).

Lange Schlangen vor Neueröffnungen sind in München erst einmal nichts Ungewöhnliches. Die wahre Kunst liegt aber darin, das Interesse der Menschen langfristig aufrecht zu erhalten. Denn bei aller Experimentierfreude dürfe man nicht unterschätzen, wie groß aktuell auch das Bedürfnis der Menschen nach Beständigkeit sei, ist Martin Baudrexel überzeugt. „In Zeiten ökonomischer Unsicherheit wollen die Leute etwas Einfaches essen, das sie kennen“, meint der Münchner Fernsehkoch. Wirtshausküche halte er deshalb wieder für angesagt, so sehr sogar, dass sie ihn zurück an einen Restaurant-Herd locken konnte.

Baudrexel lernte in Kanada das Kochen, führte zurück in München zwei eigene Restaurants und kochte zuletzt im Ausbildungsrestaurant Roecklplatz sowie im Kismet in der Löwengrube. Seit dessen Schließung Ende 2023 war er selbstständig tätig. Nun zog es ihn als neuen Küchenchef vom Gasthof Hinterbrühl zurück ins À-la-carte-Geschäft, und das ausgerechnet in einen Betrieb mit Wirtshausküche, mit der Baudrexel im Lauf seiner Karriere bisher noch nicht viel in Berührung kam.

Die Speisekarte hat er bei seiner Ankunft im Oktober nicht von Grund auf neu geschrieben. Im Hinterbrühl wird weiterhin bayerisch gekocht, Baudrexel wolle aber den Gerichten seinen „eigenen Schliff“ verleihen. Das Blaukraut zum Beispiel mariniert er jetzt über Nacht und gibt Entenfett in den Fond. „Ich gebe mir Mühe, einfache Dinge gastronomisch anspruchsvoll zu kochen, sozusagen die Kombi aus bayerischer und französischer Küche“, erklärt er.

Der Ente widmet Baudrexel an Weihnachten ein eigenes Menü. Zur Einstimmung kann man schon jetzt in Hinterbrühl vorbeischauen, dort ist erstmals ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut mit Feuerzangenbowle, Flammlachs und Käsespätzle (Gasthof Hinterbrühl am See, Hinterbrühler Weg 2, Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 23 Uhr, Telefon 089/794494).