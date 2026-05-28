Im „Crumbs & Kisses“ setzt man auf Kontraste. Die ziegelrot geflieste Rückwand leuchtet fast bis auf die Senserstraße hinaus und macht die sonst in modernem Grau gehaltene Sendlinger Tagesbar richtig gemütlich. Der größte Kontrast findet sich jedoch auf den bewusst schlicht-beigen Tellern, die die freundliche Bedienung nach etwas Wartezeit vor den Gästen platziert: Alle im „Crumbs & Kisses“ servierten Speisen und Getränke sind farbenfroh und kreativ betitelt. Der Rote-Beete-Hummus auf dem „Beet the Heat“-Sandwich (13,50 Euro) strahlt grellpink, der „Blue Moon Smoothie“ mit Kokosmilch, Ananas, Banane und Spirulina (7 Euro) macht seinem Namen alle Ehre. Das Café kann aber weit mehr, als sich mit bunten Farben und Wortspielen auf Instagram zu präsentieren.

Das Frühstücks- und Brunchangebot scheint konsequent darauf ausgelegt zu sein, das „Crumbs & Kisses“ nicht wie nur ein weiteres Frühstückscafé erscheinen zu lassen. Im Wesentlichen hat das Menü drei große Eckpfeiler: Als Erstes die Matcha-Latte-Kreationen, die von altbewährt (Erdbeere, 5,50 Euro) bis ausgefallen (Schwarzer Sesam, 6 Euro) reichen. Wem Matcha grundsätzlich zu sehr nach gemähtem Rasen schmeckt, bekommt auch guten neapolitanischen Kaffee (Espresso 1,50 Euro, Cappuccino 3,50 Euro). Die zweite Säule des Cafés ist das Sauerteigbrot, das entweder als eigenes Gericht oder pur im Brotkorb daherkommt.

Als „Figgy Smalls“ (stattliche 16,90 Euro) wird das Brot beispielsweise zur knusprig-weichen Unterlage für sattgrünen Salat, knallrote Feigen, Pesto und Mozzarella. Während andere Cafés bei Brot auf altbekannte Münchner Marken wie Julius Brantner setzen, kommt der Sauerteig im „Crumbs & Kisses“ aus einer kleinen Hamburger Firma, die so geheim ist, dass Café-Inhaber Donato Damato ihren Namen nicht verraten möchte; den Kontrast zu anderen Münchner Brunch-Spots will er erhalten. Nachvollziehbar, das Brot ist wirklich Weltklasse. Aus dem Brotkorb eignet es sich besonders gut, um Reste aufzutunken, die beim Essen aus dem Eggdrop-Sandwich fallen – dem dritten Eckpfeiler des „Crumbs & Kisses“.

Dabei werden fluffige Rühreier zwischen zwei weiche, goldene Briochehälften „gedroppt“ und unterschiedlich garniert. Neben dem oben genannten „Beet the Heat“-Eggdrop mit Cheddar, Roter Beete und Kichererbsen ist vor allem das „Smooth-Operator“-Sandwich (13,90 Euro) zu empfehlen, das mit Avocadocreme und scharfer Mayonnaise in feurigem Orange aufwartet. Nach der Bestellung dauert es allerdings eine ganze Weile, bis das Sandwich auf dem Tisch steht. Zeit, sich im 20 Gäste fassenden Raum umzusehen.

Das Eggdrop-Sandwich im Typ „Smooth Operator“ gibt es für 13,90 Euro. Robert Haas

Mango-Matcha-Latte liegt ähnlich wie Strawberry-Matcha-Latte sehr im Trend. Robert Haas

Die Bänke und Sessel sind sehr gemütlich, wer nicht sitzen will, kann Kaffee, Croissants und Bananenbrot an der Bar auch zum Mitnehmen ordern. Oder man überbrückt die Wartezeit, indem man eine Bedienung bittet, ein Polaroidfoto vom Brunch zu machen – das wird dann direkt an einer Willkommenswand am Eingang platziert. Eine Toilette gibt es bisher nicht, sie soll aber bald kommen; ebenso wie ein Schanigarten im Außenbereich. Nachdem Sesam-Matcha, Sauerteigbrot und Eggdrop genossen sind, kann ein plötzlich einsetzendes Essenskoma das Aufstehen durchaus erschweren. Von 11.30 Uhr an geht das Frühstücksangebot aber nahtlos in die Mittagskarte über, daher der Tipp: Einfach sitzen bleiben.

Crumbs & Kisses, Senserstraße 20, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 8.30 bis 17 Uhr.